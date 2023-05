Instagram prépare son concurrent de Twitter pour cet été

Après avoir copié le concept de TikTok et ses vidéos courtes à scroller, voilà qu’Instagram veut se faire Twitter. L’application appartenant à la maison-mère Meta veut concurrencer la poule aux oeufs d’or d’Elon Musk, et prépare ainsi un logiciel qui pourrait être disponible dès cet été. Et plus précisément, dès le mois de juin prochain selon l’experte en marketing des plateformes en ligne Lia Haberman.

Testée depuis plusieurs mois

Un test de cette application se tient en ce moment même, après de plusieurs célébrités et influenceurs. Cela fait déjà plusieurs mois que cela dure dans le plus grand secret. Cette application sera distincte d’Instagram, mais permettra de connecter plusieurs comptes liés. Le service pourrait aussi être compatible avec Mastodon, le concurrent numéro 1 de Twitter.

“Historiquement, nous savons que Meta aime échantillonner et recréer des fonctionnalités d’autres applications et outils tiers en fonction de ce qu’ils anticipent être populaires auprès de leurs utilisateurs“, a déclaré Lia Haberman. “D’après les antécédents de Meta en matière d’emprunts à d’autres plateformes, il est beaucoup plus probable qu’ils parviennent à être les premiers (à créer une application à tout faire) en consolidant toutes les expériences qu’ils sont en train de créer“, note l’experte. Pour l’instant, aucune information officielle n’a filtré.