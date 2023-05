Écrans OLED : que nous réserve l’avenir ?

Les écrans OLED sont de plus en plus populaires sur nos smartphones en raison de leur contraste élevé. Ils sont également très lumineux, compatibles avec la technologie HDR, ont des angles de vision très larges et sont très flexibles. Toutefois, on peut se demander quelle sera la prochaine évolution de ces écrans et quelles innovations l’avenir nous réserve.

Les écrans tactiles haptiques ne sont pas une nouveauté. Apple a déjà exploré cette technologie avec le concept Tactus pour l’iPad et l’iPhone. Néanmoins, cette innovation n’a pas été largement adoptée.

Une équipe de chercheurs du Future Interfaces Group travaille sur un écran OLED composé de segments gonflables. Il s’agit de simuler des touches et des boutons haptiques sur des écrans tactiles plats. L’objectif est de faire dépasser des zones individuelles du panneau jusqu’à cinq millimètres pour donner l’impression de toucher physiquement un écran plat.

Future Interfaces présente un écran OLED haptique

Future Interfaces a publié une vidéo présentant un prototype de technologie haptique. L’appareil se compose d’un écran OLED divisé en 30 réseaux. Chaque élément individuel est contrôlé par un microcontrôleur et gonflé par de petites pompes situées sous la couche flexible.

Ces pompes utilisent le principe de l’électroosmose pour diriger les particules chargées d’un liquide. Elles utilisent un champ électrique externe pour attirer les particules chargées positivement vers les solides chargés négativement dans le liquide, facilitant ainsi leur collecte.

L’écran haptique est divisé en trois segments distincts, chacun composé de plusieurs couches individuelles :

la couche du réservoir ;

la couche de la pompe ;

et la couche de sortie.

Un écran OLED flexible a également été ajouté pour démontrer le fonctionnement du prototype. Les éléments de l’interface graphique, tels que les icônes et les boutons, peuvent être animés en se déplaçant de haut en bas. Par ailleurs, les éléments non pressés peuvent sortir et se rétracter après avoir été pressés, créant ainsi des caractéristiques tactiles dynamiques à l’échelle du millimètre. Cette technologie pourrait permettre de créer un clavier “physique” sur un écran plat.

Les écrans tactiles gonflables vont révolutionner les interactions dans les voitures

L’adoption de ces écrans tactiles haptiques gonflables par les principaux fabricants reste incertaine. Toutefois, cette innovation pourrait révolutionner la manière dont nous interagissons avec les dispositifs tactiles tels que les smartphones, les PC, les tablettes et les interfaces dans nos voitures. En effet, l’ergonomie des voitures ne cesse de s’améliorer pour simplifier les cockpits. Elle réduit le nombre de boutons et se concentre sur des écrans dont l’interface peut être mise à jour à distance. Cette technologie combinerait les avantages des boutons physiques et des écrans tactiles. Ceci permettrait d’avoir une expérience utilisateur plus immersive et plus sûre.