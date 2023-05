Samsung : une annonce anticipée pour ses nouveaux smartphones pliables ?

Selon SamMobile, Samsung envisage d’avancer de quelques semaines son événement de lancement de ses prochains produits. Au cours de cet événement, le fabricant sud-coréen pourrait dévoiler ses nouveaux smartphones pliables, le Z Fold et le Flip 5.

Quelle est la date de lancement des nouveaux produits de la marque sud-coréenne ?

D’après SamMobile, Samsung envisagerait de tenir sa prochaine conférence de lancement de produits dès juillet 2023. Cette annonce ferait suite à l’événement de février où les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra ont été dévoilés.

Néanmoins, cette fois-ci, l’événement serait principalement axé sur les nouveaux smartphones pliables du fabricant. Selon SamMobile, le géant coréen pourrait organiser son prochain événement Unpacked la dernière semaine de juillet. Ce qui confirmerait d’autres rumeurs sur une annonce avancée de certains produits.

Depuis quelques années, Samsung a l’habitude d’organiser son événement Unpacked vers la mi-août. En effet, lors d’un tel évènement, il avait annoncé ses nouveaux smartphones pliables comme les Galaxy Z Fold 4 et Flip 4. Toutefois, il semble que cette fois-ci, Samsung prévoie organiser l’événement en juillet 2023.

Ce qui pourrait être consacré à la prochaine génération de ces smartphones, à savoir les Galaxy Z Fold 5 et Flip 5. De plus, la marque pourrait profiter pour présenter ses futures tablettes Galaxy Tab S9+ et S9 Ultra. En réalité, celles-ci ont fait l’objet de rumeurs au début d’avril et sont déjà en retard par rapport à leur calendrier habituel.

Pourquoi Samsung décale la date de son évènement ?

SamMobile avance que le géant coréen pourrait avancer la date de son événement Unpacked. Ceci permet d’éviter de donner trop de visibilité au prochain smartphone pliable de Google, le Pixel Fold, dont l’annonce est prévue le 10 mai. Par ailleurs, cette interprétation peut être nuancée, car les modèles Pixel sont les smartphones les plus vendus de Google.

Ils représentent moins de 8 % du marché au premier trimestre 2023 tandis que Samsung détient une part de marché de 22 %. Il est donc peu probable que le géant coréen soit intimidé par la concurrence de Google dans ce domaine. Samsung pourrait avancer la date de son événement afin de se positionner entre les annonces de Google en mai et celles d’Apple en septembre.

Néanmoins, il faut souligner qu’Apple à sa conférence WWDC en juin qui est principalement destinée aux développeurs. Le fabricant coréen pourrait alors profiter de cette opportunité pour présenter ses potentielles nouvelles Galaxy Watch un mois et demi, voire deux mois, avant les annonces des Apple Watch. Ainsi, il pourrait mieux capter l’attention des médias durant cette période.