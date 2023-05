Suppression d’emplois chez Dropbox : est-ce vraiment à cause de l’IA ?

L’IA est-elle à l’origine de suppressions d’emplois ? La réponse serait oui. La récente suppression d’emplois chez Dropbox, qui a touché 16 % de ses employés en raison de l’utilisation de l’intelligence artificielle, l’a démontré. La crise actuelle touche également d’autres géants de la technologie. Google a licencié 12 000 employés, soit 6 % de ses effectifs, tandis qu’Amazon a licencié 27 000 employés.

Dropbox annonce d’importantes suppressions d’emplois

Selon Layoffs.fyi, qui suit les suppressions d’emplois dans l’industrie technologique, plus de 161 000 employés ont été licenciés par plus de 1 000 entreprises. En 2023, cette tendance semble s’accélérer, avec déjà plus de 150 000 licenciements dans plus de 500 entreprises. Cette tendance a débuté au deuxième trimestre 2022. Elle a été marquée par la fin de plusieurs restrictions sanitaires mondiales, ainsi que par des difficultés économiques dues à des pénuries de composants et à une inflation généralisée. Ces difficultés ont affecté tous les secteurs de l’économie mondiale, y compris celui des nouvelles technologies.

En réponse à la détérioration de la demande mondiale et à l’arrivée de l’ère de l’IA, Dropbox a annoncé d’importantes suppressions d’emplois. Elle envisage de remplacer certains employés par des systèmes d’IA, selon son fondateur Drew Houston.

L’informatique entre dans une nouvelle ère avec l’avènement de l’IA

Dropbox a décidé de réduire ses effectifs en supprimant 500 postes, soit 16 % de ses employés. Le directeur de Dropbox a expliqué que cette décision était due au ralentissement de la croissance de l’entreprise, qui a atteint un certain niveau de saturation sur le marché. En effet, la société Dropbox continue de travailler de manière rentable et a annoncé récemment de bons résultats financiers. Cependant, l’entreprise cherche à s’adapter à la situation économique difficile et à la réticence des clients à payer pour certains services.

Selon Drew Houston, la principale raison de cette décision est l’arrivée de l’ère de l’IA dans l’informatique. Si Dropbox croit depuis longtemps en la capacité de l’intelligence artificielle à transformer complètement le travail intellectuel, l’entreprise veut s’adapter à cette “révolution” avec de nouveaux produits prévus pour 2023.

Cependant, la position non dissimulée de Drew Houston sur les licenciements massifs soulève des inquiétudes quant à l’adoption rapide et incontrôlée de l’IA dans de nombreux domaines. En remplaçant les employés effectuant des tâches répétitives par des systèmes d’intelligence artificielle, Dropbox soulève des questions sur l’éthique de l’utilisation de l’IA sur le lieu de travail. En outre, elle suscite des inquiétudes quant à l’avenir des emplois dans un monde de plus en plus automatisé. Alors, les entreprises et la société doivent s’interroger sur l’utilisation éthique de l’IA et sur la manière de relever les défis de cette nouvelle ère technologique.