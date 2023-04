Suivi des règles : le capteur de température infrarouge de la Galaxy Watch 5 enfin activé

Samsung, qui était en retard sur Apple et ses Apple Watch 8 et Ultra, va enfin tirer parti du capteur de température infrarouge ajouté à sa Galaxy Watch 5. Ce capteur était jusqu’à présent inutilisé.

L’application Natural Cycles

Le capteur infrarouge discret qui révolutionne le suivi du cycle menstruel

La Galaxy Watch 5 est équipée d’un capteur de température infrarouge que Samsung avait gardé discret lors de son lancement. Ce capteur sera désormais utilisé pour une fonctionnalité très utile. Toutefois, elle ne conviendra pas à tout le monde : le suivi des cycles menstruels.

Le capteur infrarouge de la Watch 5 sera capable de détecter les changements de température corporelle pendant la phase menstruelle. Ceci permettra aux femmes d’estimer avec précision le début de leurs prochaines règles. Plus précisément, le thermomètre de la montre connectée de Samsung enregistrera automatiquement la température basale de l’utilisatrice. Il s’agit de la température la plus basse que le corps atteint au repos. Cette température est enregistrée quotidiennement et les variations de cette température sont suivies par contact avec la peau.

Natural Cycles et Samsung s’associent pour une nouvelle fonctionnalité sur la Galaxy Watch 5

Samsung a collaboré avec Natural Cycles, une société spécialisée dans le suivi des menstruations. Cette collaboration a permis d’ajouter une nouvelle fonctionnalité à l’application Samsung Health. Natural Cycles possède également sa propre application de suivi de la température corporelle. Cette application a pour objectif d’être contraceptive, mais son efficacité est discutée.

La nouvelle fonctionnalité est actuellement déployée en Corée, aux États-Unis et dans 30 pays européens. Avant de pouvoir la déployer, Samsung a dû obtenir l’approbation des autorités compétentes. Il s’agit notamment du MFDS en Corée, de la FDA aux États-Unis et de la CE en Europe. Cette approbation pourrait expliquer pourquoi le capteur de température de la Watch 5 de Samsung est resté inutilisé pendant huit mois.

Comme indiqué précédemment, Apple et ses dernières générations d’Apple Watch offrent une fonction similaire. Celle-ci est basée sur le suivi des températures mesurées à l’aide d’un capteur intégré.