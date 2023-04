L’autonomie du casque de réalité mixte Apple Reality Pro limitée à 2 heures ?

Selon des sources non officielles, il semblerait que le casque de réalité mixte d’Apple ne puisse être utilisé que pendant deux heures au maximum avant de devoir être rechargé. Cependant, Apple aurait apporté une solution en permettant de remplacer facilement les batteries du casque, à l’instar d’un appareil photo.

À l’approche de la WWDC d’Apple, les rumeurs se multiplient autour du casque de réalité mixte de la marque. Selon les dernières informations relayées par le journaliste Mark Gurman de Bloomberg et 9To5Mac, il semblerait que la connectivité du casque ainsi que la gestion de sa batterie soient très particulières.

Le futur casque d’Apple serait équipé de ports USB-C et MagSafe

Selon Mark Gurman, le futur casque d’Apple serait équipé de deux types de ports différents. Le premier port serait un port USB-C qui permettrait de transférer des données entre le casque et un Mac ou un PC. Cette nouvelle fonctionnalité suggère que l’adoption de l’USB-C par Apple devient plus courante. Cela est particulièrement vrai pour les nouveaux produits qui ne sont pas directement liés à l’iPhone (en attendant l’iPhone 15).

Le second port serait un connecteur magnétique, qui porterait probablement le nom de MagSafe, comme sur le MacBook et l’iPhone. Ce port permettrait aux utilisateurs de connecter des batteries externes au casque.

Une batterie externe pour alimenter votre casque de réalité mixte

L’utilisation d’un casque nécessiterait l’utilisation d’une batterie externe. Cette batterie serait similaire à celle déjà proposée pour recharger l’iPhone par induction. Elle donnerait au casque une autonomie de deux heures.

Cette astuce de conception permettrait à Apple de créer une oreillette très légère. Elle obligerait cependant l’utilisateur à garder la batterie externe à proximité, dans sa poche. L’oreillette et la batterie seraient reliées par un câble tressé, ce qui signifie qu’un fil serait visible lors de l’utilisation de l’oreillette.

Il est possible que cette option permette de changer facilement la batterie pour augmenter la durée d’utilisation du casque. En effet, l’autonomie estimée ne serait que de deux heures en raison de l’utilisation d’une puce Apple M2 et d’écrans 4K qui consomment beaucoup d’énergie. Il serait donc probablement nécessaire de remplacer régulièrement les batteries, comme on le fait souvent pour les appareils photo.

Rappelons que ce casque Apple pourrait être présenté lors de la WWDC le 5 juin prochain. Il se pourrait que son prix de lancement dépasse les 3000 dollars.