Samsung devrait améliorer l’expérience utilisateur sur sa Galaxy Watch 6

Selon les informations fournies par le leaker Ice Universe, Samsung envisagerait d’équiper sa prochaine Galaxy Watch 6 d’un écran plus grand. Ce dernier permettrait d’offrir une expérience utilisateur plus confortable. Contrairement aux smartphones qui ont des écrans à haute densité de pixels, les montres connectées ont souvent des écrans moins définis.

La Samsung Galaxy Watch5

Samsung prépare une Galaxy Watch 6 avec un écran encore plus grand

L’Apple Watch Series 8, par exemple, se limire à 326 pixels par pouce. La Google Pixel Watch, quant à elle, ne propose que 320 pixels par pouce. Samsung propose actuellement deux tailles d’écran différentes pour sa Galaxy Watch 5.

La version 40 mm dispose d’un écran de 1,2 pouce avec une résolution de 396 x 396 pixels et une densité de 330 pixels par pouce. Les versions 44 mm et Pro disposent d’un écran divisé de 1,4 pouce avec une résolution de 450 x 450 pixels et une densité de 321 pixels par pouce.

Toutefois, selon les informations du leaker chinois Ice Universe, qui dispose généralement de sources fiables au sein de Samsung, le fabricant sud-coréen prévoit d’apporter des améliorations significatives à la prochaine génération de montres connectées.

Dans un tweet, il indique que la Galaxy Watch 6 disposerait d’un écran encore plus grand de 1,47 pouce. Ce dernier aurait une meilleure définition pour un affichage amélioré. Cependant, on ne sait pas encore s’il s’agit de la version classique de la Galaxy Watch 6 ou d’une version remplaçant le modèle Pro. Celle-ci aurait un écran incurvé sans bordure ni couronne.

Deux modèles, deux styles, deux tailles

Selon de récentes informations, la prochaine génération de montres connectées de Samsung, la Galaxy Watch 6 et la Watch 6 Classic, devrait avoir une batterie plus grande. Ainsi, elle pourra offrir une meilleure autonomie.

En outre, Samsung aurait opté pour un design similaire à celui de la Galaxy Watch 4. Le modèle de base possède un écran rond et incurvé. En outre, le modèle Classic devrait avoir une lunette tournante.

Par ailleurs, chaque modèle sera disponible en deux tailles pour s’adapter à tous les poignets. Les spécifications de la Samsung Galaxy Watch 6 seront dévoilées lors de son lancement officiel cet été. Elle sera accompagnée des Samsung Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4.