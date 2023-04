Les puces Exynos de Samsung et AMD : un avenir prometteur ?

Samsung et AMD ont décidé de poursuivre leur collaboration. Cela veut donc dire que les deux entreprises ont l’intention de continuer le développement des puces Exynos.

L’intégration des puces exynos dans le Samsung Galaxy S23 ?

Samsung poursuivra son partenariat avec AMD afin d’intégrer un GPU RDNA dans les prochains SoC Exynos. Malgré les problèmes de performance de la puce sur le Galaxy S22, la marque a pris le risque de continuer à investir dans les SoC Exynos. Ceci affiche de sa détermination à développer ses propres puces.

Les attentes étaient élevées concernant les qualités de la puce Exynos 2200 dotée du GPU conçu par AMD pour le Galaxy S22. Néanmoins, les versions commercialisées en Europe ont été décevantes, car elles sont moins performantes, moins endurantes avec davantage de chauffes que les variantes dotées du Qualcomm Snapdragon. Face à cette situation, Samsung a décidé d’équiper la série Galaxy S23 uniquement de la puce Qualcomm Snapdragon afin d’éviter de nouvelles déceptions sur le marché.

Pourquoi développer ses propres Soc Exynos ?

Samsung envisage d’incorporer plusieurs générations de GPU AMD Radeon dans ses futurs SoC Exynos. En effet, cela va permettre d’améliorer les performances graphiques et d’optimiser l’efficacité énergétique sur un plus large éventail d’appareils mobiles. Des rumeurs ont récemment circulé sur l’arrêt de la série Exynos. Cependant, la société coréenne envisage toujours de sortir un nouveau SoC haut de gamme pour le Galaxy S24. De plus, elle veut utiliser l’Exynos 2200 dans le Samsung Galaxy S23 Fan Edition (FE).

En développant ses propres SoC Exynos, Samsung cherche à diminuer sa dépendance à l’égard de Qualcomm et à renforcer sa position sur le marché. Aussi, le géant coréen espère réduire les coûts liés à l’achat de puces externes. Avec cette approche, il pourrait se distinguer de la concurrence et renforcer sa position sur le marché à long terme. Par ailleurs, la marque doit s’assurer que ses futurs processeurs Exynos surpassent les performances de ses concurrents et inspirent confiance aux consommateurs. Ceci permettra de maintenir sa place sur le marché des smartphones haut de gamme.