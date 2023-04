Nothing Phone (2) : il pourrait être lancé plus tôt que prévu

Le Nothing Phone (2) est très attendu et il semble que sa sortie est imminente. En effet, le téléphone aurait déjà été certifié sur le marché indien. Ce qui signifie que son lancement pourrait être annoncé dans les semaines à venir.

La certification du Nothing Phone (2)

Après avoir lancé le Nothing Phone (1) en été 2022, Nothing confirme déjà qu’une nouvelle génération est en préparation, le Nothing Phone (2). Il semblerait même que la marque soit déjà prête à le commercialiser. Selon le site Android Central, le constructeur britannique aurait déjà fait certifier le téléphone sur le marché indien.

L’appareil est référencé sur le site BIS de l’autorité indienne de certification des télécommunications, sous le nom de code « Nothing AIN065 ». Cette appellation rappelle fortement le modèle précédent, le Nothing Phone (1), qui porte le numéro « A063 ». Cette proximité laisse supposer que le téléphone certifié pourrait bien être le très attendu Nothing Phone (2).

Si la certification du Nothing Phone (2) ne révèle aucune information sur les caractéristiques du téléphone, elle suggère néanmoins que la date de sa commercialisation est proche. En effet, la certification par les autorités réglementaires est généralement l’une des dernières étapes avant la commercialisation. Celle-ci est précédée de l’annonce officielle et de la conception des éléments de promotion. Il est donc probable que le lancement soit fait dans les semaines à venir.

Les caractéristiques et la date de lancement du téléphone

Contrairement à son prédécesseur, le Nothing Phone (2) est positionné comme un smartphone haut de gamme. En effet, il sera équipé :

d’une puce Snapdragon 8 Gen 2 ou du Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm ;

d’une batterie de 5000 mAh ;

d’un écran Oled 120 Hz ;

d’une capacité de stockage de 256 Go ;

d’une mémoire vive de 12 Go de RAM.

Bien que les caractéristiques du téléphone aient déjà été dévoilées, le prix et la date de lancement restent inconnus. Néanmoins, rappelons que le constructeur est connu pour ses choix de design innovants. À titre de rappel, le premier modèle a été lancé en juillet 2022. En ce qui concerne le Nothing Phone (2), il se peut qu’il soit commercialisé au cours du troisième trimestre de 2023, à partir de juillet.