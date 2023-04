Le prochain Moto G Stylus en concurrence avec le Galaxy S23 Ultra ?

Motorola prévoit de lancer en 2023 une nouvelle itération de son smartphone à stylet, le Moto G Stylus. Néanmoins, la version 4G pourrait être moins attrayante que la génération précédente.

L’intégration du stylet au prochain smartphone de Motorola

Motorola continue de présenter une alternative économique aux smartphones à stylet de Samsung avec sa gamme Moto G Stylus lancée en 2020. Tout comme le dernier Galaxy S23 Ultra, ces modèles possèdent un stylet à l’intérieur. Toutefois, TheTechOutlook rapporte que la prochaine version du Moto G Stylus 2023, pourrait subir des révisions à la baisse sur plusieurs points clés.

Les caractéristiques du Moto G Stylus

D’après les visuels internes divulgués par TheTechOutlook, le téléphone serait équipé :

d’un écran plat de 6,5 pouces ;

d’un poinçon central discret ;

d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz ;

d’une définition HD+ (avec une largeur maximale de 720 pixels).

Le smartphone serait disponible en deux couleurs, bleu ou cuivre, et en deux versions (4G et 5G). Par ailleurs, la version 4G du téléphone doit faire face des compromis techniques. Selon une fuite relayée par TheTechOutlook, le smartphone serait doté du processeur MediaTek Helio G88.

Une puce considérée comme peu performante pour les normes actuelles des téléphones Android, selon le média en ligne Android Central. La capacité de la mémoire vive est réduite de 6 à 4 Go, et la capacité de stockage passerait de 128 Go à 64 Go. De plus, le téléphone ne sera équipé que de deux modules de caméra.

Les avantages du Moto G Stylus

Malgré les réductions, le prochain Moto G Stylus 4G 2023 aurait conservé certains avantages. En effet, il possèderait :

le même capteur grand-angle principal de 50 mégapixels ;

les haut-parleurs frontaux en stéréo ;

le capteur d’empreinte latéral ;

et la prise jack 3,5 mm du Moto G Stylus 4G de 2022.

La batterie aurait la même capacité de 5000 mAh, mais avec une vitesse de charge filaire maximale de 10W. Le téléphone pourrait aussi être équipé de la dernière version Android 13 via l’interface Motorola, My UX. Cependant, le fait que l’entreprise est diminué la quantité de mémoire vive pourrait nuire à la réactivité globale de l’appareil. C’est une décision regrettable, car cela peut réduire l’expérience utilisateur pour les personnes qui ont besoin d’un smartphone de qualité. En outre, il faut souligner que le lancement du Moto G Stylus 2023 en France ou en Europe n’est pas garanti. Malgré les qualités du modèle précédent, les ventes de la gamme Moto G Stylus sont restées limitées aux États-Unis.