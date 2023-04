L’iPhone 15 pourrait surpasser ses prédécesseurs grâce à son zoom périscopique 

D’après des rumeurs persistantes, l’iPhone 15 serait équipé d’un zoom périscopique sans impact sur son tarif de vente. Découvrez comment cette technologie améliorera vos photos.

L’intégration d’une nouvelle technologie dans l’iPhone 15

Le zoom périscopique pourrait faire son apparition sur l’iPhone 15, même s’il existait déjà sur d’autres téléphones depuis 2017. Les rumeurs continuent de se multiplier sur l’intégration de cette technologie qui promet d’améliorer l’expérience photo sur les futurs iPhone. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple aurait signé un gros contrat avec Largan Precision. Cet accord concerne l’approvisionnement de lentilles et du prisme nécessaires à la mise en place du zoom.

Cependant, le coût du module payé par Apple est estimé à 4 dollars, un tarif en dessous des prix standard de l’industrie (4,5 à 5 dollars l’unité). Kuo pense alors que Largan Precision ne réalisera aucun bénéfice sur ce contrat. Par ailleurs, Apple aurait réussi à négocier un contrat avantageux avec une société spécialisée dans la fourniture de lentilles pour appareils photo.

Ceci peut éviter une augmentation du prix de vente des futurs iPhone 15. Toutefois, il faut souligner que cette fonctionnalité ne sera pas disponible sur tous les iPhone 15. Selon l’analyste chinois, seul l’iPhone 15 Pro Max bénéficiera de cette technologie, tandis que les autres modèles seront équipés de capteurs plus simples.

L’essentiel à savoir sur le zoom périscopique

Le zoom périscopique est une technologie qui offre de nombreux avantages. Il permet d’améliorer la qualité des zooms sur les téléphones. En effet, Il s’agit d’un ensemble de lentilles, associé à un prisme et qui reflète la lumière à 90 degrés. Ceci permet de disposer de nombreuses lentilles tout en les disposant en largeur à l’intérieur du smartphone plutôt qu’en profondeur. Le but de cette innovation est d’augmenter le facteur de zoom, afin de bénéficier d’un zoom optique plus important. Selon les dernières rumeurs, Apple serait en train de développer un zoom périscopique équipé :

d’un capteur 1/3″ avec une définition de 12 mégapixels ;

une ouverture f/2.8 aperture ;

une stabilisation intégrée et un zoom optique x6

Rappelons que le zoom optique x6 est deux fois plus important que le zoom x3 disponible sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Par ailleurs, il faut souligner qu’Apple n’est pas le premier fabricant de téléphones à intégrer un zoom périscopique dans ses appareils. Certaines marques comme Oppo, Huawei et Samsung ont également utilisé cette technologie. En outre, grâce à cette nouvelle technologie, l’iPhone 15 d’Apple pourrait se positionner à nouveau en tête du classement Dxomark. Une place qu’elle a perdue ces dernières années au profit de concurrents tels que Honor, Huawei et Google.