Samsung Galaxy S24 : compatible avec les processeurs 64 bits uniquement ?

Le Snapdragon 8 Gen 3 est sur le point d’être utilisé dans le prochain Samsung Galaxy S24. Cela apportera un certain nombre de changements. Les premiers détails ont été révélés et sont présentés ci-dessous.

Le Samsung Galaxy S23

Depuis la sortie des Galaxy S23, Samsung a opté pour une seule puce pour tous les modèles de la gamme S, le Snapdragon 8 Gen 2. À moins que la stratégie ne change radicalement, on s’attend à ce que la prochaine génération utilise également cette puce. En France, les processeurs Exynos seront remplacés par le Snapdragon 8 Gen 3.

Kuba Wojciechowski, un développeur bien informé, a publié une série de tweets contenant des informations sur cette puce. Selon ces tweets, l’entreprise basée à San Diego utilisera de nouveaux types de cœurs, mais il n’y a pas d’informations spécifiques à ce sujet. La nouvelle la plus intéressante est que la nouvelle puce ne prendra plus en charge le 32 bits.

Vous pouvez vous attendre à peu de changements au niveau du Samsung Galaxy S24

Les Pixel 7 et 7 Pro sont déjà passés au 64 bits. Cela laisse penser que tous les téléphones phares de 2024 pourraient suivre cette tendance en passant, eux aussi, exclusivement au 64 bits. C’est d’ailleurs le cas du Samsung Galaxy S24.

Selon Serban Constantinescu, chef de produit chez Google lors de la sortie des Pixel 7, les applications 64 bits s’exécutent généralement plus rapidement. En effet, elles ont accès à des registres et des instructions supplémentaires. En outre, les nouveaux processeurs ont des performances supérieures de 25 % lorsqu’ils exécutent des applications 64 bits. Ces avantages sont mentionnés comme une raison de passer exclusivement au 64 bits.

La plupart des smartphones utilisent déjà des versions 64 bits des applications. Cependant, la suppression de la compatibilité 32 bits permettrait d’économiser 150 Mo de mémoire vive. Cette mémoire vive était utilisée auparavant, même lorsque le système n’exécutait pas d’applications 32 bits. Ce gain de mémoire vive pourrait améliorer la fluidité et réduire la nécessité de fermer les applications en arrière-plan. Par ailleurs, elle pourrait également améliorer la sécurité en théorie, en offrant plus d’espace d’adressage.

Le dilemme pour les développeurs d’applications : 32 bits ou 64 bits ?

L’une des conséquences négatives est que les anciennes applications ne pourront plus fonctionner sur les smartphones 64 bits uniquement. Toutefois, à long terme, lorsque le 64 bits sera largement adopté, même dans les smartphones de milieu et d’entrée de gamme, les avantages pour les développeurs seront considérables. Ils n’auront plus besoin de développer deux versions d’apps, ce qui accélérera les mises à jour.

Depuis 2017, le Play Store exige des développeurs qu’ils soumettent une version 64 bits de leurs applications. Toutefois, il existe toujours des versions 32 bits utilisées sur le système d’exploitation Android Go.