Beats prépare de nouveaux écouteurs pour “concurrencer” les AirPods

En 2014, Apple a racheté la marque Beats. Cette dernière sort bientôt une version améliorée de son premier casque Bluetooth à réduction de bruit active. Bien que concurrent des AirPods d’Apple, le casque Studio Buds+ devrait être plus performant que son prédécesseur.

Malgré son rachat par Apple en 2014, la marque Beats continue de faire parler d’elle. Elle s’apprête à lancer de nouveaux écouteurs sans fil dotés de la technologie de réduction active du bruit. Ces écouteurs, baptisés “Beats Studio Buds+“, sont actuellement en cours de développement.

Selon le site d’information 9to5Mac, ces écouteurs existent bel et bien. Ils ont été découverts dans le code de la dernière version bêta d’iOS 16.4, qui a été déployée le 21 mars dernier. Le casque Studio Buds+ devrait être une mise à jour de la version originale du casque bluetooth à réduction active de bruit. Il s’agit du Studio Buds, sorti en 2021.

Amélioration des modes transparents et de l’ABR

Selon une image divulguée par 9to5Mac, les Studio Buds+ devraient arborer un design très similaire à celui des Studio Buds. Une variante de couleur noire et or est prévue, du moins selon cette source. Le prochain modèle serait aussi équipé d’une réduction de bruit active plus puissante. Son mode de transparence serait également plus efficace que celui de la génération précédente.

Cependant, bien que 9to5Mac ait initialement affirmé le contraire, The Verge a confirmé que les Studio Buds+ ne seraient pas dotés de la puce audio d’Apple. Cette particularité les différencie des AirPods de la marque Apple. Par conséquent, les écouteurs Buds de ce nouveau modèle ne permettraient pas une connexion Bluetooth fluide entre deux appareils Apple, tout comme le premier modèle.

Apple ne prévoit pas de créer une nouvelle puce

Bien que la société soit détenue par Apple, le fabricant cherche à maintenir une distinction entre ses deux gammes de produits audio. Ce dernier souhaite proposer une intégration moins poussée avec son écosystème. En effet, les Beats Studio Buds sont quasiment en concurrence directe avec les AirPods. Alors que les AirPods permettent d’activer vocalement l’assistant vocal Siri via la phrase “Hey Siri”, il semblerait que les Beats Studio Buds ne proposent pas non plus cette fonctionnalité.

Quand est-ce que ces écouteurs de Beats seront disponibles ?

Il est possible que les écouteurs soient disponibles lorsque la version officielle de l’OS sera déployée en septembre 2023. En effet, c’est souvent le cas pour les grandes annonces annuelles d’Apple. Par ailleurs, cette hypothèse découle de la présence de ces écouteurs dans la version bêta quasi finale d’iOS 16.4.