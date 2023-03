iPhone 15 Pro : des boutons de volume unifiés et un nouveau bouton “Silencieux” ?

Comme le laissaient entendre certaines rumeurs, les futurs iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max seront dotés d’un bouton de volume unifié et d’un bouton de mise en sourdine, selon des images de CAO partagées sur la version chinoise de TikTok et relayées sur Twitter par ShrimpApplePro.

Au lieu de boutons distincts pour l’augmentation et la réduction du volume, les iPhone 15 Pro devraient être dotés d’un seul bouton allongé permettant de régler le son. Par ailleurs, le commutateur Sonnerie/Silencieux, présent depuis l’iPhone original en 2007, devrait devenir un bouton de mise en sourdine sur lequel on peut appuyer pour activer ou désactiver la sonnerie de l’iPhone.

Selon les rumeurs, les boutons de volume et “Silencieux” seraient tous deux à semi-conducteurs. Au lieu de bouger physiquement, les boutons fourniraient un retour haptique grâce à deux Taptic Engines supplémentaires à l’intérieur de l’iPhone pour simuler la sensation de mouvement, à l’instar du bouton Home du dernier iPhone SE ou du trackpad Force Touch des MacBooks modernes.

Les modèles standard iPhone 15 et iPhone 15 Plus devraient toujours être dotés de deux boutons de volume physiques et d’un commutateur Sonnerie/Silencieux. Apple devrait annoncer l’ensemble de la série iPhone 15 en septembre, comme à l’accoutumée.