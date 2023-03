Le futur HomePod d’Apple se démarquera par son écran

Les rumeurs sur la sortie du prochain HomePod 3 circulent déjà. Elles arrivent seulement un mois après la sortie de la deuxième génération de l’enceinte connectée d’Apple. Selon le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste de la chaîne d’approvisionnement de la multinationale en Asie, le HomePod 3 pourrait être lancé dès le premier semestre 2024.

Une taille d’écran similaire à celle proposée par les concurrents

L’information rapportée par le site MacRumors précise également que ce nouveau modèle serait équipé d’un écran de 7 pouces. Elle serait produite par une entreprise chinoise.

L’introduction d’un écran de cette taille marquerait un changement radical de design par rapport aux précédents modèles de la gamme HomePod. Elle correspondait de plus aux rumeurs sur un changement de stratégie d’Apple pour ses produits domotiques.

Le HomePod 2 a été lancé fin janvier 2023 et ressemble beaucoup à son prédécesseur. Il a un design cylindrique et une zone tactile limitée sur le dessus pour le contrôle du son et de la lecture audio.

Selon Ming-Chi Kuo, le HomePod 3 pourrait être doté d’un nouvel écran de 7 pouces. Ce qui le mettrait en concurrence avec des produits similaires tels que le Google Nest Hub ou l’Amazon Echo Show. L’analyste a aussi précisé que l’entreprise chinoise Tianma serait chargée de la production exclusive de ces écrans.

Comment améliorer l’intégration de ce HomePod dans l’écosystème ?

Cette annonce, bien qu’elle reste une rumeur, fait écho à d’autres informations relayées par le média économique américain Bloomberg en 2021. En effet, le journaliste Mark Gurman avait déjà évoqué la possibilité de futurs modèles d’enceintes connectées Apple équipés d’écrans et de caméras. Elles peuvent permettre de passer des appels vidéo via Apple FaceTime.

En outre, l’un de ces modèles pourrait par ailleurs intégrer des fonctionnalités de l’Apple TV. Selon Ming-Chi Kuo, le prochain HomePod 3 s’intégrera mieux au reste de l’écosystème d’Apple.

Si ces informations sont correctes, cette nouvelle fuite serait la première à avancer une date de sortie approximative pour le HomePod 3. Au cas où elles seraient confirmées, cela confirmerait la volonté d’Apple de changer sa stratégie pour les produits domestiques.