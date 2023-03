Samsung Galaxy Z Fold 5 : le smartphone tiendra-t-il ses promesses ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 est prévu pour être lancé d’ici fin de l’année 2023, suite au succès de son prédécesseur qui a été bien accueilli en août 2022. Malgré les rumeurs qui circulent, un informateur fiable a annoncé que l’écran externe et le module photo principal ne subiront pas de changements. Ces informations ont été relayées par le site d’information 9to5Google début mars. Si ces rumeurs se confirment, Samsung pourrait décevoir les fans qui attendent des améliorations significatives.

L’écran externe du Samsung Galaxy Z FOLD 5

Selon Ice Universe, le prochain smartphone conserverait un écran externe de 6,2 pouces. Ceci correspond à la taille des trois dernières générations de Galaxy Z Fold. Bien que la taille ne soit pas un problème, cela suggère que le ratio de 23:9, resterait également inchangé. Selon 9to5Google, Samsung est critiqué depuis longtemps pour la conception de l’écran extérieur de ses appareils pliables.

En réalité, le format est très haut et étroit, ce qui rend difficile la saisie au clavier et l’utilisation de certaines applications. Le média a également noté que d’autres téléphones pliants offrent des ratios d’écran beaucoup plus proches des smartphones traditionnels. C’est le cas du dernier Honor Magic Vs dont le lancement a été annoncé MWC 2023. Il est doté d’un écran externe de 6,45 pouces avec un ratio de 21:9.

Les révélations sur le nouvel appareil de Samsung

Le même leaker, a partagé une deuxième mauvaise nouvelle dans un tweet du vendredi 10 mars. Selon lui, le smartphone devrait conserver le même module de caméra que celui du Galaxy Z Fold 4. Bien qu’il ne mentionne que le module grand-angle, il est possible de conclure que la définition de la caméra de 50 mégapixels restera également inchangée. Cependant, une rumeur contradictoire a été rapportée fin janvier 2023 par le média vietnamien The Pixel. Selon cette information, le Galaxy Z Fold 5 serait doté d’un capteur grand-angle de 108 mégapixels. Une résolution disponible sur des modèles Samsung depuis le Galaxy S20 Ultra sorti en 2020.

Les mauvaises nouvelles se multiplient pour Samsung. Selon ET News février dernier, le Galaxy Z Fold 5 ne serait pas équipé d’un emplacement pour stylet, contrairement aux smartphones de la gamme Ultra de Samsung. Cela ne laisse plus qu’une seule amélioration majeure attendue par les fans : une charnière nouvelle génération. Cependant, il est à espérer que cette innovation ne sera pas contredite à son tour.