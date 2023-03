La mise à jour de la PS5 peut rivaliser avec votre PC

La PS5 prépare une mise à jour importante réservée pour l’instant aux utilisateurs bêta. Celle-ci intègre la technologie VRR pour le 1440p et Discord. Sony semble vouloir séduire les joueurs habitués à l’écosystème PC.

Date de disponibilité de la mise à jour

La mise à jour de la PS5 est maintenant disponible en version stable depuis le 8 mars 2023. Bien que le chat vocal de la console soit présent, il manque de fonctionnalités pour rivaliser avec les standards du genre sur PC, tels que Discord. Heureusement, Sony a annoncé récemment que Discord sera bientôt disponible sur la PS5. Pour le moment, seuls les utilisateurs inscrits au programme bêta ont la chance de profiter de cette mise à jour.

Fonctionnalités de la mise à jour

L’intégration de Discord est certainement l’élément le plus marquant de cette mise à jour. En réalité, elle permettra aux joueurs PC et de PS5 de partager un salon vocal commun. Outre cela, il faut souligner que cette mise à jour offre aussi de nombreuses améliorations. En effet, il est possible de télécharger directement les captures d’écran sur l’application PlayStation et de migrer les données sauvegardées depuis une PS4 vers une PS5 via le PlayStation Network.

Il s’agissait d’un véritable manque lors du lancement de la console et Sony a finalement réglé le problème. Par ailleurs, cette mise à jour témoigne également de la volonté de Sony d’attirer les amateurs PC sur leur console avec l’ajout du VRR pour le 1440p. Cette compatibilité était attendue depuis juillet 2022 et ravira sans aucun doute les fans de PS5.

Prix et point de vente de la PS5 de Sony

Avec les prix exorbitants des PC portables et des cartes graphiques, la PS5 de Sony est une alternative intéressante pour les amateurs en quête d’un bon rapport qualité-prix. Avec un tarif de 550 euros, la console est capable d’afficher du 1440p, une résolution souvent associée aux écrans d’ordinateur. De plus, cette mise à jour renforce la capacité de la PS5 à s’intégrer parfaitement dans un environnement de jeu typique de joueurs PC. Avec des consoles désormais disponibles en magasin, Sony a toutes les cartes en main pour attirer davantage de fans.