Quelles sont les meilleures consoles de jeux en 2023 ?

Une rude compétition entre fabricants entraîne régulièrement la commercialisation de nouvelles consoles de jeux. Mais il n’est pas toujours évident de suivre les évolutions du marché ni de connaître les avantages de chacun de ces appareils. Revenons ici sur une sélection des meilleures consoles du moment.

Une popularité non démentie

Les écarts de prix entre consoles sont très variables. La PlayStation 5 coûte près de 550 euros, alors que la Nintendo Switch est bien plus abordable (320 euros en moyenne).

Néanmoins, malgré la potentielle barrière du prix, une enquête auprès de 2000 gamers américains et britanniques révèle que 61 % d’entre eux considèrent les consoles comme leurs appareils de jeu préférés, tandis que 50 % seulement se prononcent en faveur du PC portable. Cette enquête avait été menée sur des gamers milléniaux, âgés entre 30 et 40 ans, qui ont donc en principe plus de moyens pour acheter une console. Regardons maintenant de plus près les consoles les plus performantes.

La Switch OLED

Lancée en octobre 2021, cette version améliorée de la Switch est actuellement la meilleure offre de Nintendo. Elle offre un écran plus grand et des haut-parleurs de qualité supérieure à ceux de la console originale, ainsi qu’un connecteur Ethernet.

Grâce à la Switch OLED, les joueurs ont aussi accès à l’intégralité du catalogue Nintendo. Ils peuvent ainsi retrouver les derniers titres des séries qui ont fait le succès du studio, comme Mario Kart 8 Deluxe ou encore The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Point négatif : l’absence d’écran en Full HD limite la puissance graphique de la Switch OLED.

La PlayStation 5

Sans surprise, la console de Sony est aussi dans la liste des appareils les plus prisés du marché. Cela est particulièrement visible avec le rebond des ventes suite à la pénurie de l’an passé. Au Royaume-Uni, les ventes de janvier 2023 ont connu une croissance de +98 % par rapport au même mois l’année précédente.

Les avantages de la PS5 résident principalement dans ses performances fluides et rapides. Ses excellents graphismes ainsi que sa nouvelle manette, plus grosse et plus ergonomique, offrent également une expérience de jeu profondément immersive.

Son autre atout majeur est sa rétrocompatibilité. Cela signifie qu’elle fonctionne aussi avec de nombreux jeux de la PS4 (4000 au total), comme The Last of Us : Part I.

Sony offre d’ailleurs la possibilité d’acheter des packs à des prix plus intéressants. Ainsi, les gamers peuvent opter pour le pack PS5 standard, sa manette de jeu DualSense et le titre God of War Ragnarök, pour 619,99 euros au lieu de 630 euros.

Certains acquéreurs pourront toutefois être freinés par l’aspect massif et le design un peu old school de la PS5.

La Xbox Series X

Microsoft a commercialisé les consoles Xbox Series X et Series S à la même date. Néanmoins, la Series X a de meilleurs atouts que sa sœur. Elle est la seule à disposer d’un lecteur de disque, permettant de lire des Blu-ray et de jouer à des jeux physiques. D’autre part, elle possède une unité graphique plus puissante et peut ainsi faire tourner les jeux vidéo les plus sophistiqués.

De plus, la Series X est compatible avec tous les titres du modèle Xbox original et se démarque des consoles de Sony et de Nintendo par son offre Xbox Game Pass, donnant accès à de nombreux jeux de nouvelle génération. Ses adeptes recommandent en particulier le test de Cult of the Lamb ou Hi-Fi Rush.

En revanche, sa grande taille est sans doute son principal inconvénient (environ 15 pouces de hauteur, 12 pouces de largeur et 8,5 pouces de profondeur).

Les consoles ont donc chacune leurs caractéristiques propres, ce qui rend difficile l’établissement d’un classement définitif. Toujours est-il que nous n’avons pas fini d’entendre parler de nouveautés, car Nintendo songe à lancer dès 2024 une nouvelle console, la Switch Pro.