Unihertz Luna : le smartphone inspiré de l’iPhone 14 Pro et du Nothing Phone (1)

Au MWC 2023, un smartphone non conventionnel a été dévoilé. Celui-ci ne craint pas de s’inspirer du Nothing Phone (1) et de l’iPhone 14 Pro pour proposer un produit original. Bien qu’il se situe clairement dans la catégorie des produits qui copient plus qu’ils n’innovent, le Unihertz Luna a su retenir les regards.

A priori, ceci résume l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur ce smartphone. Cependant, nous souhaitons partager avec vous quelques impressions plus détaillées sur cet appareil.

Des LED RVB au dos comme sur le Nothing Phone (1)

La partie la plus évidente qui attire l’attention est celle qui a été copiée sans vergogne sur le Nothing Phone (1). Il s’agit des LED RVB au dos de l’appareil. Ces éléments sont les plus marquants sur le plan esthétique du premier smartphone lancé par Nothing en 2022.

Le Unihertz Luna dispose également d’options pour personnaliser les lumières à l’arrière. Il est possible de réaliser des animations en fonction de la musique ou des notifications. En bref, l’inspiration du Nothing Phone (1) est flagrante.

Cependant, les lumières au dos de l’Unihertz Luna ne semblent pas être de la meilleure qualité. En effet, on peut facilement distinguer chaque LED en les examinant de près. Par comparaison, sur le modèle Nothing Phone (1), elles sont plus fines et mieux disposées. Ainsi, la diffusion est plus homogène sur le modèle de base.

Un modèle iPhone 14 Pro plus épais

Que dire à propos de sa ressemblance avec l’iPhone 14 Pro ? Elle est tout aussi évidente. Il suffit de regarder le module photo ou les bords plats pour constater que de nombreuses marques cherchent à imiter Apple.

Cependant, le Unihertz Luna n’est pas le smartphone le plus ergonomique. Il est assez lourd et particulièrement épais pour accueillir une batterie de 5000 mAh. Le téléphone est animé par un processeur MediaTek, le Helio G99, avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage.

Par ailleurs, le capteur de l’appareil photo principal de 108 Mpx est l’un des arguments de vente. Il en est de même pour la présence d’une prise jack de 3,5 mm. De plus, l’interface basée sur Android 12 est très épurée.

Unihertz Luna : une alternative économique ?

L’Unihertz Luna sera lancé mondialement au cours du mois de mars 2023 à un prix inférieur à 300 dollars américains. Le prix en euros et sa disponibilité en France restent pour l’instant inconnus. Pour certains, ce smartphone est considéré comme une copie. Toutefois, Apple a l’habitude de voir ses iPhones être copiés par les fabricants. En revanche, la jeune marque Nothing ne l’est pas.