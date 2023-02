Apple Glass : un lancement retardé ?

Initialement prévue pour le printemps, la présentation du casque de réalité mixte d’Apple, appelé Apple Glass, a été reportée à l’automne. La firme n’est apparemment pas prête à présenter son tout premier modèle de casque de réalité mixte.

Retard dans le développement du casque de réalité mixte d’Apple

Ming-Chi Kuo, analyste bien informé des projets d’Apple, a tweeté le 24 février que la société avait pris du retard dans le développement de son casque de réalité mixte. Elle ne serait donc pas prête pour la date initialement prévue. Selon lui, il est peu probable qu’Apple annonce son premier casque de réalité mixte au printemps comme prévu. Toutefois, cela ne devrait pas affecter la date de sortie prévue pour les consommateurs plus tard cette année.

En effet, Apple avait initialement prévu de proposer le casque uniquement aux développeurs avant une sortie générale à l’automne. Il est donc plus probable que le casque soit présenté lors d’un seul événement. Cela pourrait se faire en septembre ou en octobre, en même temps que les nouveaux iPhone 15 et 15 Pro. Ainsi, le casque sortira avant les fêtes de fin d’année.

Dans un article publié sur la plateforme Medium, Ming Chi Kuo revient plus en détail sur les raisons du retard des Apple Glass. Selon lui, ce retard serait en partie dû à des problèmes logiciels qui ne sont pas encore résolus. Pourtant, le lancement initial est prévu dans quelques mois.

Apple prévoit de lancer une nouvelle génération d’Apple Glass en 2025

Dans un article publié sur Medium, Ming-Chi Kuo estime que la prochaine génération de casques de réalité mixte d’Apple pourrait être lancée en 2025. Selon lui, deux casques seraient en préparation pour cette deuxième génération. Le premier, un modèle haut de gamme, serait fabriqué par Luxshare-ICT, tout comme celui attendu cette année. Le second casque serait produit par Foxconn.

Si Apple décide de retarder l’annonce de son casque de réalité mixte, cela augmenterait le risque de fuite d’informations confidentielles dans les mois à venir. Leur plan initial était de présenter l’Apple Glass bien avant sa sortie pour éviter que des fuites ne compromettent son lancement. Toutefois, si le casque n’est annoncé que juste avant sa sortie et après le début de sa production, il est beaucoup plus probable qu’il fasse l’objet de nombreuses fuites. Et ce, avant même sa présentation officielle.