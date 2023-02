Reality Pro : l’annonce du casque de réalité mixte d’Apple retardée

Apple a pris du retard pour l’annonce de son casque de réalité mixte Reality Pro, ce qui a entrainé un report de la date initialement prévue. Il est possible que la présentation ait lieu en juin. La firme de Cupertino a récemment annoncé le report de la date d’annonce du casque en raison des problèmes matériels et logiciels qui subsistent encore. Ces informations proviennent de sources proches de projet, relayées par Bloomberg.

Une annonce de Reality Pro lors de la WWDC ?

Apple avait prévu annoncer son produit en avril, mais la présence de nombreux bugs non résolus à conduit à un report de la sortie. Le lancement a été donc reporté et pourrait avoir lieu en juin lors de la WorldWide Developers Conference (WWDC). Cette nouvelle date permettrait aux développeurs de logiciels de s’intéresser au produit avant sa sortie. La marque à la pomme espère commercialiser son casque de réalité mixte avant la fin de l’année.

Après un retard de plusieurs mois, 2023 semble être l’année propice au lancement de l’équipement. Pour donner à ce nouveau produit toute l’attention qu’il mérite, la firme de Cupertino a décidé de ne pas annoncer de grande innovation pour ses produits traditionnels. Néanmoins, certains clients espèrent l’arrivée de MacBook Air plus grand, une nouvelle version du Marc Pro et une mise à jour de l’iPhone. En revanche, Bloomberg ne prévoit pas de changements significatifs pour les AirPods ou l’iPad.

Un pari risqué

Apple Reality Pro devrait coûter environ 3000 $, mais une version moins onéreuse serait en cours de développement. Équipé d’une puce M2 de qualité Mac, de plusieurs écrans 4K et d’une flopée de caméras, le développement du casque a été complexe et coûteux. Côté logiciel, les développeurs travaillent dur pour créer un système. Celui-ci permettra aux utilisateurs de commander l’interface avec des mouvements de doigts en 3D dans l’espace et de sélectionner des objets du regard.

L’appareil est considéré comme une prouesse technologique qui paraît tout droit sortie d’un film de science-fiction. Cependant, les employés proches du projet ont des avis partagés quant à son potentiel de succès. Certains sont convaincus qu’Apple va révolutionner l’avenir avec ce produit. Par contre, d’autres craignent qu’il soit trop cher et qu’il ne soit pas suffisamment attractif pour le grand public.