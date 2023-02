The Xtra : Philips annonce une nouvelle gamme de TV avec mini LED et Ambilight

Philips a dévoilé ses toutes nouvelles gammes de télévisions pour 2023 lors d’un événement récent. Outre les postes OLED, la marque a révélé ses nouvelles séries Mini-LED et LED nommées respectivement The Xtra et The One. Ces dernières seront disponibles dès cet automne avec des tailles allant de 43 à 75 pouces.

Lancement d’une nouvelle gamme de télévision Philips

La marque a présenté quatre nouvelles collections de télévisions en plus des séries OLED+908 et OLED808. La nouvelle gamme The Xtra est lancée par le modèle Philips MiniLED PML9308, doté d’une finition Ultra HD à 120 Hz et disponible en 55 et 65 pouces. Les clients pourront s’en procurer dès le troisième trimestre de 2023. En effet, elle est composée :

d’un système de rétroéclairage MiniLED ;

d’un processeur P5 ;

d’un capteur de luminosité ;

deux entrées HDMI 2.1, etc.

Les modèles sont compatibles HDR10+adaptive et Dolby Vision afin de satisfaire toutes les plateformes de streaming. Par ailleurs, la série Xtra MiniLED PML9008 est disponible en 55, 65 et 75 pouces et utilise le processeur P5 pour fournir une luminosité équivalente à la série PML9308. Elle possède un capteur de luminosité, deux entrées HDMI 2.1 et un système audio de type 2.0.

LA GAMME « THE ONE » AVEC SON RÉTROÉCLAIRAGE LED

La gamme « THE ONE » accueille les nouvelles séries 8808 et 8508 qui sont dotées d’un système de rétroéclairage LED et d’un chipset P5 dernière génération. Le modèle 8808 est équipé d’une dalle Ultra HD 120 Hz et sera proposé en 43, 50, 55, 65, 75 et 85 pouces. Par contre, la série 8508 s’arrête à 60 Hz et sera disponible en 43, 50, 55 et 65 pouces.

En plus, le modèle 8808 possède des bords fins anthracite et un pied pivotant pour les tailles de 43 à 65 pouces. Les tailles de 75 et 85 pouces sont dotées de deux pieds en forme de V inversé. Quant aux pieds de la série 8508, ils sont en forme de bâton en métal. Toutes ces gammes sont accompagnées de la nouvelle télécommande Philips rétroéclairée. Cette dernière est plus petite et plus ergonomique grâce à l’absence de boutons numérotés.

Les dates de disponibilité et les prix seront annoncés plus tard dans l’année, comme pour les modèles Philips OLED.