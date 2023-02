Oppo Find N2 Flip : le concurrent du Galaxy Z Flip en France

Le 15 février prochain, Oppo nous invite à découvrir de plus près le tout premier smartphone à clapet de la marque : le Oppo Find N2 Flip. Au cours de l’événement, nous découvrirons les prix, les différentes options de finition et la disponibilité du produit.

Pendant un certain temps, Samsung a bénéficié d’un avantage monopolistique sur le marché des smartphones pliables en France. Cependant, en 2023, les choses pourraient changer avec le lancement du concurrent du Galaxy Z Flip par Oppo. Il s’agit du Oppo Find N2 Flip. Heureusement, une date de présentation officielle a été annoncée.

Pour découvrir ce nouveau smartphone à clapet, nous vous invitons à nous rejoindre le 15 février prochain. Dans son communiqué de presse, la société chinoise a déclaré vouloir révéler les différentes options de finition, le prix et la disponibilité de ce produit. Il est probable que de nombreux détails techniques seront également révélés lors de l’événement.

De nombreuses promesses alléchantes

Contrairement à l’Oppo Find N2 (concurrent du Galaxy Z Fold), le Find N2 Flip sera effectivement mis en vente en France. Les smartphones à clapet pliable sont en effet plus populaires que les modèles de la taille d’un livre. Ils sont considérés comme plus pratiques et économiques.

Dans son communiqué de presse, Oppo évoque une “charnière sans compromis, de nouvelle génération. Elle est plus fine, plus discrète et plus durable que celle de l’OPPO Find N”. Cela promet un bon résultat.

En outre, la marque promet de superbes selfies grâce à l’écran à couverture verticale, le plus grand sur un smartphone pliable. De plus, des fonctionnalités intuitives sans même avoir à déplier le Find N2 Flip.

Charge rapide disponible sur l’OPPO Find N2 Flip

Le smartphone disposera en outre de la recharge rapide SUPERVOOC. Oppo affirme que cela en fera “le smartphone pliable à recharge la plus rapide du marché.” Il convient de noter que ce n’est pas un grand défi par rapport à Samsung. En effet, ce dernier a toujours été avare en matière de charge rapide.

Pour terminer, le fabriquant évoque “un système photographique conçu avec Hasselblad. Il dispose également d’un processeur MediaTek Dimensity 9000+ spécialement optimisé”. Nous sommes impatients de tester ce nouvel appareil. Mais d’abord, il faut attendre la conférence du 15 février. Une date qui est déjà notée dans nos agendas.