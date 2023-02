Nothing Phone (2) : premières infos (caractéristiques techniques, date de sortie)

Selon les rumeurs, Nothing travaille actuellement sur le Phone (2). Les premières informations commencent cependant à apparaître. Elles sont également accompagnées d’une solide fiche technique.

Le Nothing Phone (2) sera bientôt lancé

Le futur lancement du Nothing Phone (2) a été récemment confirmé par Carl Pei, le PDG de la marque. Bien que seul un lancement sur le marché nord-américain ait été évoqué, cela suscite beaucoup d’intérêt pour le successeur du très populaire Nothing Phone (1).

Selon une source jugée fiable, le site indien MySmart Price a révélé quelques informations. Le smartphone devrait être identifié par le numéro de modèle A065, qui semble être cohérent avec celui du premier modèle (A063). En outre, la société britannique a laissé entendre que ce nouveau modèle sera plus premium que son prédécesseur. Il faut noter que pour l’instant, aucune fuite n’a eu lieu concernant le design du mobile. Cependant, il devrait être très attendu sur ce point.

Attente d’une mise à niveau

Le site MySmart Price rapporte que le Nothing Phone (2) pourrait disposer d’un écran OLED 120Hz, similaire à celui du premier modèle. En revanche, il n’a pas été précisé si le nouveau smartphone bénéficiera de la technologie LTPO.

Concernant les spécifications internes, la marque aurait décidé d’intégrer directement 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Contrairement au premier modèle qui offrait le choix entre les configurations 8/128 Go et 12/256 Go. Le Nothing Phone (2) serait également capable d’utiliser de la RAM “virtuelle” en cas de besoin. Il pourrait ainsi puiser dans son stockage interne pour une expérience utilisateur fluide. Pourtant, le chipset n’a pas encore été annoncé.

Le nouveau smartphone pourrait par ailleurs disposer d’une batterie plus importante, d’une capacité de 5000 mAh. Contrairement au premier modèle, la capacité de la batterie était de 4500 mAh. Le changement de chipset pourrait toutefois influencer l’autonomie de la batterie. Enfin, la marque est attendue du côté des logiciels. Ceci notamment pour sa surcouche NothingOS.

La date de sortie du Nothing Phone (2) n’est pas encore annoncée. Il devrait toutefois être lancé en 2023. Le troisième trimestre serait envisagé, nous aurons donc largement le temps d’en savoir plus d’ici là.