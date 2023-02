OnePlus Pad : la 1re tablette de OnePlus arrive

OnePlus a annoncé la sortie de sa première tablette, appelée simplement “Pad”. Doté d’un clavier et d’un stylet, ce modèle présente une configuration technique solide, laissant présager un prix relativement élevé.

OnePlus annonce l’arrivée de sa première tablette tactile

OnePlus a enfin annoncé l’arrivée de sa première tablette tactile, la OnePlus Pad. Elle est livrée avec un clavier et un stylet, ce qui suggère un prix plus élevé. Après des années de rumeurs sur son entrée sur le marché des tablettes, avec la marque sœur Oppo récemment entrée sur le marché, la réalisation était inévitable. Le OnePlus Pad offre une fiche technique solide, montrant que le fabricant entre sur le marché de manière importante.

Le OnePlus Pad offre une fiche technique solide

Le OnePlus Pad, la première tablette à écran tactile de OnePlus, est livré avec une fiche technique impressionnante. Elle dispose d’un écran de 11,61 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144Hz. Ceci est une innovation dans le monde des tablettes tactiles. La résolution de 7:5 est également une première. La tablette a un design soigné, avec une dalle 2,5D, des bords fins de 6,54 mm et un châssis en alliage d’aluminium. Elle dispose d’une caméra arrière de 13 mégapixels et d’une caméra frontale de 8 mégapixels.

Le OnePlus Pad est alimenté par la puce haut de gamme Dimensity 9000 de MediaTek. Ce chipset est cadencé à 3,05 GHz et est accompagné de 8 à 12 Go de RAM. Les performances sont donc bonnes pour les jeux et les médias. La batterie de 9510 mAh prend en charge la charge rapide à 67W avec la technologie SuperVOOC d’Oppo. Le système d’exploitation utilisé est Android 13 avec OxygenOS.

La tablette OnePlus Pad est accompagnée d’un clavier magnétique et d’un stylet

