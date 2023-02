Apple, c’est 2 milliards d’appareils actifs dans le monde

Récemment, Apple a publié ses résultats financiers. Selon la firme américaine, il y a actuellement 2 milliards d’appareils actifs, signés la Pomme, en circulation dans le monde.

« Au cours du trimestre de décembre, nous avons franchi une étape majeure et nous sommes ravis d’annoncer que nous comptons désormais plus de 2 milliards d’appareils actifs dans le cadre de notre base installée croissante », indique l’entreprise américaine.

La compagnie de Tim Cook a franchi un nouveau record. Les produits fabriqués par la marque ne cessent de gagner en popularité à travers le globe. Quotidiennement, la Pomme écoule des milliers d’iPhone, d’iPad, de Mac, d’Apple Watch, ou encore d’AirPods dans le monde.

Il est à noter qu’Apple n’a pas donné plus de détails. Nous ne connaissons par les proportions des appareils. Mais il semble que l’iPhone est l’appareil le plus actif dans le monde, avec plus de 60%, à en croire les dires de certains analystes. D’ailleurs, le smartphone génère le plus de gains à la société.

Il y a tout juste 12 mois, la firme de Cupertino a annoncé qu’il y avait 1,8 milliard d’appareils actifs à travers le globe. Notons que le bénéfice net et le chiffre d’affaires de la Pomme sont toutefois en baisse sur le quatrième trimestre de l’année 2022.