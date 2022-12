CES 2023 : HTC pourrait concurrencer le Meta Quest Pro

Dans quelques jours, le CES 2023, le plus grand salon du high-tech, aura lieu à Las Vegas. HTC devrait profiter de cet événement pour présenter son premier casque VR.

A en croire les rumeurs, l’accessoire pourrait concurrencer le Meta Quest conçu par les équipes de Mark Zuckerberg. Rappelons que cet appareil est destiné aux professionnels. A priori, ses ventes sont au rendez-vous et l’appareil connaît un « grand » succès dans le monde.

Nos confrères de The Verge ont pu interviewer Shen Ye, le chef de produit du prochain casque de HTC. « Il s’agit de prendre toutes ces avancées que nous avons faites non seulement dans les aspects de conception, mais aussi dans les aspects technologiques, et de les intégrer dans quelque chose qui a du sens et qui est attrayant pour les consommateurs », a-t-il déclaré.

Les équipes de la firme taiwanaise multiplient les efforts pour concevoir un casque de réalité mixte qui pourrait concurrencer le Quest Meta Pro. Les analystes disent que l’appareil se doterait des dernières technologies et de plusieurs fonctionnalités intéressantes pour l’utilisateurs telles que le capteur de profondeur, sans oublier les options en matière de protection de données privées, ce que l’on ne trouve pas chez Meta. Notons que Sony vient de lancer les précommandes de son PSVR 2.