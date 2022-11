L’iPhone 14 Pro est le smartphone Apple le plus populaire

D’après les estimations faites par CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), l’iPhone 14 Pro serait le plus écoulé de la dernière collection, sortie au mois de septembre dernier.

Les ventes de l’iPhone 14 Pro représenteraient 9% de toutes les ventes d’iPhone. Par ailleurs, l’étude montre que l’iPhone 13 Pro Max a été le plus vendu lors du mois de septembre 2022, avec 21% de toutes les ventes d’iPhone.

Rappelons que la firme de Cupertino ne dévoile jamais de telles statistiques. Chaque trimestre, la Pomme n’indique que son chiffre d’affaires et ses profits.

L’étude menée par les équipes du CIRP montrent que l’iPhone 14 Pro 128 Go a séduit 33% des acheteurs. La moitié d’entre eux auraient choisi le modèle doté d’un espace de stockage de 256 Go. 6% auraient pris la version 1 To.

Les résultats de l’étude indiquent que l’iPhone 12 ne représenterait que 7% des ventes en septembre 2022. Rappelons que son prix est encore de 809 euros en Apple Store. Il est disponible en plusieurs couleurs : bleu, mauve, vert clair, blanc, noir et rouge.

Enfin, les iPhone 13 représenteraient 15% de tous les iPhone vendus en septembre dernier. La version en 128 Go coûte 909 euros. Notons qu’il est équipé d’une puce A15 Bionic.