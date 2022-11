Apple est la société la plus rentable en Chine

En Chine, Apple est la firme qui génère le plus de revenus, à en croire le Financial Times.

En Chine, les habitants préfèrent se tourner vers les produits locaux. Mais quand il s’agit d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur ou d’une montre connectée, ils font confiance aux produits fabriqués par la Pomme.

Ainsi, Apple est la compagnie la plus rentable en Chine, suivie par Alibaba et Tencent, deux firmes chinoises qui n’arrivent pas à concurrencer le géant américain.

Rappelons que le gouvernement chinois a déjà lancé plusieurs sanctions contre les entreprises technologiques installées dans le pays. Apple a (facilement) réussi à les éviter.

Comme vous le savez, la firme Huawei est interdite de vendre ses produits sur le pays de l’Oncle Sam. Elle ne peut également pas commercer avec les compagnies américaines. Par ailleurs, les utilisateurs ne peut plus installer Google Play sur un smartphone fabriqué par Huawei.

Il y a quelques années, les produits Huawei étaient grandement appréciés des chinois. Aujourd’hui, ceux-ci privilégient les produits fabriqués par la Pomme.

Les sanctions américaines ont affaibli Huawei, semble-t-il. C’est pourquoi Apple a su faire sa place en Chine en vendant plus de produits à sa population, et par conséquent, générer plus de revenus.