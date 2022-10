Casque VR : Zuckerberg lance le Meta Quest Pro

Avant qu’Apple se lance dans la VR, Mark Zuckerberg sort un casque de réalité virtuelle premium : le Meta Quest Pro.

Lors de la Meta Connect, le patron de la firme américaine a dévoilé le Meta Quest Pro, le nouveau casque de réalité virtuelle attendu par les fans.

Le casque VR embarque plusieurs fonctionnalités, dont une puce Snapdragon XR2+ Gen 1, 12 Go de RAM est un espace de stockage de 256 Go. A en croire les dires de Qualcomm, cette puce améliorerait de 50% les performances du casque en comparaison avec le Quest 2.

Les nouvelles lentilles permettent à l’utilisateur d’avoir une bonne qualité d’image. Les équipes de Meta ont fait un excellent travail pour améliorer de 75% le contraste et la netteté. Par ailleurs, le casque est 40% plus compacte que le Quest 2 et gagne 37% de pixels par pouce.

L’autonomie du casque peut décevoir les utilisateurs : 2 heures. Pour le charger à 100%, il faut compter jusqu’à 2 heures également. Pour le moment, les ingénieurs de la compagnie de Zuckerberg ne sont pas capables de développer un casque VR qui tient plusieurs heures d’affilées.

Notons que le lancement officiel du Meta Quest Pro se fera le 25 octobre prochain. Son prix sera de 1799 euros.