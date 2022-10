Apple : les Mac se vendent bien d’après une étude

A en croire les résultats d’une étude menée par les analystes du cabinet IDC, les Mac se vendent très bien.

Les ordinateurs d’Apple intéressent de plus en plus de clients, notamment les professionnels, semble-t-il. Durant la pandémie de Covid-19, surtout quand les sociétés ont activé le mode « télétravail », les ventes du Mac ont grimpé de façon exponentielle.

Les chiffres publiés par le cabinet IDC montrent que les ventes de Mac ont grimpé de plus de 40% entre le troisième trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022.

A titre comparatif, les ventes du Lenovo ont diminué de 16% à la même période, HP de 28% et Dell d’environ 21%. Idem pour Asus, avec -7,8%.

Quant aux parts de marché, Lenovo arrive à la première position, avec 22,7%, suivi par HP, avec 17,1%, puis Dell (16,1%), Apple (13,5%) et Asus (7,5%).

IDC n’a pas dévoilé les modèles les plus vendus de la Pomme. Mais on sait très bien que le MacBook Air est un ordinateur qui séduit les clients, sans oublier le MacBook Pro de 14 pouces et le modèle de 16 pouces, équipés d’une encoche et d’un port HDMI.

Notons que les tablettes sous iPadOS pourraient concurrencer les Mac, surtout que leurs prix sont plus abordables, sans oublier que l’utilisateur peut « transformer » certains modèles en un petit ordinateur portable.