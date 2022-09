iPhone : la “Dynamic Island” présente sur tous les modèles ?

À en croire les dires de l’analyste Ross Young, Apple équiperait tous ses iPhone 15 de la Dynamic Island, une fonctionnalité que l’on trouve sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

D’après l’analyste, la firme de Cupertino doterait ses iPhone 15 de la Dynamic Island. Les smartphones ne seraient pas équipés d’un écran LTPO, précise-t-il. En d’autres termes, ils ne bénéficieraient ni de la prise en charge du ProMotion 120 Hz, ni de l’option d’affichage permanent des modèles « Pro ».

Pour rappel, la Dynamic Island est une zone en forme de pilule qui entoure les capteurs Face ID et la caméra frontale des derniers modèles « 14 Pro » de la Pomme.

Par ailleurs, la Dynamic Island permet au smartphone d’afficher plusieurs alertes système. Elle est également compatible avec les Live Activities dans les apps tierces. Pour bénéficier de cette dernière option, il est indispensable d’installer iOS 16.1. La mise à jour sera disponible fin 2022.

L’analyste Ross Young le géant américain équiperait plusieurs appareils du rafraîchissement à 120 Hz, notamment les iPhone 13 Pro et les MacBook Pro de 14 et 16 pouces. D’après ses prévisions, l’iPad mini 6 embarquerait un écran de 8,3 pouces et le MacBook Air M2 un écran de 13,6 pouces.