iPhone 14 : les remplacements de batterie coûteront plus cher

Apple vient de dévoiler les iPhone 14. Les prix des nouveaux modèles dépassent ceux des iPhone 13 à leur sortie. La Pomme procédera à d’autres hausses tarifaires. Les remplacements de batterie coûteront également plus cher.

C’était attendu ! La firme de Cupertino a augmenté les prix des différents iPhone 14. Le modèle de base débute à 1 019 euros et la version Pro Max atteint 2 129 euros pour la version avec 1 To de stockage. La hausse oscille entre 100 et 170 euros.

D’après les analystes, Apple a pris la décision d’augmenter ses tarifs à cause de la dévaluation de l’euro par rapport au dollar, sans oublier la hausse des coûts logistiques.

Par ailleurs, le géant américain a revu à la hausse les prix relatifs à l’entretien et à la réparation de ses smartphones. Pour remplacer la batterie de son iPhone 14, l’utilisateur devra débourser une somme d’argent considérable.

Pour le moment, le prix est de 75 dollars pour remplacer la batterie d’un iPhone équipé de Face ID. Si la batterie de l’iPhone 14 est endommagée, la réparation coûtera 43% plus cher, soit 119 euros.

Pour le moment, la compagnie de Tim Cook n’a pas expliqué les raisons de cette nouvelle politique tarifaire. D’ailleurs, les batteries des nouveaux iPhone ne sont pas beaucoup plus performantes que celles des anciens modèles…