Quel est le meilleur logiciel de transfert pour iPhone en 2022 ?

Vous voulez transférer des photos de votre iPhone vers votre ordinateur ? Existe-t-il une méthode plus rapide que d’utiliser iTunes et le Finder ? DearMob iPhone Manager, une application de transfert et de sauvegarde pour iPhone facile à utiliser mais puissante, est un excellent choix !

DearMob iPhone Manager est constamment mis à jour pour supporter les OS plus récents (iOS, iPad OS), et les nouveaux appareils Apple, ainsi que pour fournir une solution facile, rapide et flexible pour le transfert, la gestion, la sauvegarde et la restauration des données de l’iPhone/iPad.

Transfert ultra-rapide de photos, vidéos, musique

La fonction la plus utile de DearMob iPhone Manager est le transfert rapide, qui prend en charge les photos, la musique, les vidéos, les contacts et les e-books via Wi-Fi ou câble USB.

Le programme a une interface intuitive pour le transfert de photos ; les utilisateurs peuvent sélectionner les photos par album/mois et peuvent choisir le format JPG ou HEIC.

Sauvegarder des données sans iTunes/iCloud

Chaque possesseur d’iPhone a plusieurs gigas de données, et cela prend du temps de les transférer sur un ordinateur.

Vous pouvez sauvegarder tout ce qui se trouve dans votre iPhone avec DearMob iPhone Manager, comme les photos, la musique, les vidéos, les informations de contact, les livres, les enregistrements audio, les applications, les SMS, les calendriers, les signets, et plus encore. Et, au lieu de s’inquiéter de manquer d’espace iCloud, vous pouvez créer des fichiers de sauvegarde, crypter vos sauvegardes sur l’ordinateur, et restaurer à une version antérieure à tout moment, ce qui est très pratique.

De plus, la sauvegarde des données avec DearMob iPhone Manager est plus rapide car vous n’avez pas besoin d’utiliser iCloud pour télécharger et sauvegarder les données sur Internet.

Faire une sonnerie iPhone

Avec DearMob iPhone Manager, vous pouvez créer une sonnerie personnalisée à partir de votre chanson préférée ; la durée ne doit pas dépasser 40 secondes. Pour créer une sonnerie, les utilisateurs peuvent directement l’éditer et supprimer la partie souhaitée.

Autres fonctions utiles

En outre, il dispose d’outils pour gérer les applications, fusionner et modifier les contacts de l’iPhone, transférer les films, la musique et les livres iTunes de Mac à l’iPhone sans restrictions, et bien plus encore.

Essai gratuit et prix

Vous pouvez tester toutes les fonctionnalités de la version d’essai gratuite de DearMob iPhone Manager. Si vous êtes un passionné d’Apple, vous pouvez envisager d’obtenir une licence à vie avec une réduction de 60% et profiter des avantages à vie. Au lieu de payer 72.95€, vous pouvez payer 29.95€ pour une licence à vie pour 2 Macs/PCs, qui vous donne un accès à vie à toutes les fonctionnalités ainsi que des mises à jour gratuites et un support technique.

Offre limitée dans le temps

Participez au tirage au sort d’un iPhone 13 en devinant le design de l’interface principale de DearMob iPhone Manager et obtenez gratuitement le logiciel pour Mac. En savoir plus sur cette offre