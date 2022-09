Coque iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max & verre trempé : nos conseils 

L’iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max sont à présent disponibles. Si vous avez acheté l’un de ces modèles ou que vous prévoyez d’en faire l’acquisition, vous devez le protéger à l’aide d’une coque et d’un verre trempé. S’agissant d’un objet fragile, il est très important d’en prendre soin et de bien choisir vos accessoires de protection. En investissant dans des produits de qualité, vous réduisez fortement le risque de casse en cas de chute accidentelle de votre appareil. Ainsi, vous éviterez les déconvenues d’une réparation coûteuse et la décote de l’iPhone, c’est-à-dire une baisse importante de sa valeur.

Comme chaque année lors de la sortie du nouvel iPhone, nous vous proposons une sélection de coques et de verres trempés afin de vous guider dans votre choix. Nous vous donnerons également de précieux conseils qui vous permettront de bien choisir vos accessoires de protection et tenant compte de différents critères : votre besoin, vos goûts, votre budget, etc.

Coque iPhone 14 : nos conseils

Il existe différentes coques pour iPhone. Avec une offre de plus en plus florissante, on peut très vite se retrouver submergé d’informations. Si vous êtes dans cette situation, nous allons vous aider à choisir la coque idéale pour votre iPhone 14.

Afin de bien choisir votre coque, vous devez avant tout vous poser une question simple mais primordiale : quel type d’utilisateur suis-je, et quel usage ai-je de mon iPhone ? C’est à partir de ce point essentiel que vous orienterez votre choix.

En effet, si vous êtes une personne précautionneuse et que vous faites très rarement tomber votre iPhone, une coque fine vous conviendra parfaitement et vous permettra de préserver la finesse et la légèreté de votre appareil. Si en revanche vous souhaitez protéger votre iPhone des chutes importantes et que celui-ci est souvent exposé au danger, une coque antichoc sera plus adaptée à votre besoin. Enfin, si vous recherchez un bon compromis entre esthétique et protection, il existe des coques intermédiaires en silicone qui protègent efficacement, sans dénaturer.

Pour résumer donc :

Optez pour une coque fine si vous souhaitez une protection basique, mais une esthétique parfaite

si vous souhaitez une protection basique, mais une Si vous faites souvent tomber votre iPhone et que vous recherchez une protection optimale , une coque antichoc vous conviendra davantage

, une vous conviendra davantage Si vous souhaitez un bon compromis entre esthétique et protection, choisissez une coque intermédiaire en silicone souple

Verre trempé iPhone 14 : nos conseils

Le verre trempé est un accessoire tout aussi important et presque indissociable de la coque de protection. Il vous permet de protéger l’un des composants les plus fragiles de l’iPhone 14, mais aussi les plus coûteux à réparer (jusqu’à 349€ hors Apple Care+), à savoir l’écran. Choisir un verre trempé de qualité est donc capital.

Un bon verre trempé n’est pas forcément épais et disgracieux. Il existe en effet certains modèles qui vont parfaitement protéger votre écran, tout en étant discrets et minimalistes. C’est le cas des verres trempés 3D, qui recouvrent toute la surface de l’écran jusqu’aux extrémités, et qui donnent ainsi un effet « invisible » lorsqu’ils sont bien posés sur l’écran de l’iPhone 14. Les modèles 2.5D quant à eux assurent une bonne protection, mais resteront visibles, car ils recouvrent uniquement la partie de l’écran qui s’allume, et non les bordures.

Pour résumer donc :

Optez pour un verre trempé 3D si vous recherchez à la fois la protection et l’esthétique

si vous recherchez à la fois la protection et Les verres trempés 2.5D sont plus accessibles, mais seront moins discrets visuellement

sont plus accessibles, mais seront visuellement Évitez les films de protection, qui ne protègent pas assez et privilégiez les verres trempés

Coque iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max : notre sélection

À présent, passons à notre sélection de coques pour iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max. Nous avons choisi de vous présenter des modèles haut de gamme conçus par des marques reconnues et spécialisées dans les coques pour iPhone, avec un vrai savoir-faire en la matière.

Nous estimons que l’iPhone est un objet de luxe, vendu à un tarif conséquent. Vous devez donc le protéger avec ce qui se fait de mieux en matière de coques et de verres trempés, et ne surtout pas négliger cet aspect, afin de bien l’entretenir.

Coque antichoc DANA pour iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max : absorbe les chutes jusqu’à 3m

La DANA est une coque antichoc conçue pour protéger votre iPhone des chutes jusqu’à 3m de hauteur. Ce modèle a été étudié pour vous offrir une sécurité optimale, grâce à ses nombreuses technologies antichoc, comme des micro cousins d’air situés au niveau coins de l’iPhone, un dos en NYLON TR90 renforcé et des bordures en alliage de polymère DynaShockP. La coque DANA reste très fine dans sa catégorie, avec une épaisseur d’1mm. On notera pour finir sa grande transparence.

Point forts

Excellente protection, absorbe les chutes jusqu’à 3m de hauteur

De nombreuses technologies antichoc

Protection des boutons, de la caméra et de l’écran de l’iPhone

L’une des coques antichoc pour iPhone 14 les plus fines

Grande transparence grâce au NYLON TR90

Découpage au laser et finitions ultra-précises

Compatible avec les verres trempés 3D et 2.5D

Compatible charge MagSafe et charge sans fil Qi

Points faibles

Le dos rigide de la coque peut se casser en cas de chute très importante

Les micro coussins d’air peuvent déplaire à certains visuellement

Où acheter la coque DANA ?

Coque DANA pour iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max (36,99€ sur ShopSystem)

Coque AROYI pour iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max

Cette coque antichoc pour iPhone 14 protège efficacement des chutes, des rayures et de l’usure, avec son dos rigide et ses coins renforcés. Elle possède une glissière qui permettra de protéger le module photo de l’iPhone.

Points forts

Bonne protection de l’iPhone

Bonne prise en main

Recouvre la caméra

Compatible avec les verres trempés 3D et 2.5D

Points faibles

La coque est épaisse et encombrante

La coque porte une inscription à l’arrière

Incompatible avec la charge MagSafe

Où acheter la coque AROYI ?

Coque AROYI pour iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max (24,99€ sur Amazon)

Coque ORIGINAL pour iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max : la plus fine du monde

La ORIGINAL pour iPhone 14 est la coque la fine du monde avec 0.33mm d’épaisseur. Un véritable exploit de design et d’ingénierie du fabricant français ShopSystem. Ce modèle minimaliste et discret vous permettra de protéger votre iPhone des rayures et de l’usure en toute élégance. La finesse de votre iPhone sera inchangée, tout comme sa légèreté. Une coque idéale pour les utilisateurs précautionneux, amoureux du design d’Apple.

Points forts

Coque la plus fine du monde, avec 0.33mm d’épaisseur

Préserve le design de l’iPhone (finesse et légèreté)

Protège des rayures, de l’usure et des chutes légères

Découpage au laser et finitions ultra-précises

Compatible avec les verres trempés 3D et 2.5D

Compatible charge MagSafe et charge sans fil Qi

Points faibles

La résistance de la coque sera variable lors d’une chute importante

La coque est semi-rigide, vous devez donc la placer et la retirer avec soin

Où acheter la coque ORIGINAL ?

Coque ORIGINAL pour iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max (36,99€ sur ShopSystem)

Coque PHANTOM 2 pour iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max : ultra-fine et transparente

La PHANTOM 2 de ShopSystem est une coque ultra-fine et transparente. Ce modèle est celui qui préservera la plus le design de votre iPhone, avec son extrême finesse de 0.44mm seulement et sa grande transparence, grâce au NYLON TR90 utilisé pour sa fabrication. La PHANTOM 2 possède l’énorme avantage de ne pas jaunir avec le temps, ce qui est un rare pour une coque transparente.

Points forts

Coque ultra-fine, avec 0.44mm d’épaisseur

Le design de l’iPhone sera entièrement préservé (couleur, finesse et légèreté)

Protège des rayures, de l’usure et des chutes légères

Ne jaunit pas avec le temps, même après plusieurs années d’utilisation

Grande transparence grâce au NYLON TR90

Découpage au laser et finitions ultra-précises

Compatible avec les verres trempés 3D et 2.5D

Compatible charge MagSafe et charge sans fil Qi

Points faibles

La résistance de la coque sera variable lors d’une chute importante

La coque peut glisser sur certains supports de voiture MagSafe

Où acheter la coque PHANTOM 2 ? :

Coque PHANTOM 2 pour iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max (36,99€ sur ShopSystem)

Coque IUOK pour iPhone 14

Cette coque antichoc et anti-rayures pour iPhone 14 protège efficacement contre les chutes importantes. Son dos imite l’aspect fibre de carbone ce qui lui donne un style qualitatif.

Points forts

Très bonne bonne protection

Très solide

Protège la caméra

Résiste bien aux rayures

Points faibles

La coque est épaisse et encombrante

Non compatible avec un verre trempé 3D

La coque porte une inscription à l’arrière

Incompatible avec la charge MagSafe

Où acheter la coque AROYI ?

Coque IUOK pour iPhone 14 (24,94€ sur Amazon)

Coque INVISIBLE pour iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max : souple en silicone et transparente

La coque INVISIBLE est un modèle historique du fabricant français ShopSystem. Il s’agit d’une coque souple qui a été conçue pour répondre à une problématique bien précise : protéger de manière efficace, sans dénaturer. Fabriquée en silicone de grande qualité, elle absorbera les chutes, tout en restant fine avec une épaisseur de 0.55mm.

Points forts

Coque fine avec 0.55mm d’épaisseur

Souple afin de mieux absorber les chocs

Excellent compromis entre finesse et protection

Protection des boutons, de la caméra et de l’écran de l’iPhone

Découpage au laser et finitions ultra-précises

Compatible avec les verres trempés 3D et 2.5D

Compatible charge MagSafe et charge sans fil Qi

Points faibles

Le silicone peut jaunir après un certain temps

Où acheter la coque INVISIBLE ?

Coque INVISIBLE pour iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max (36,99€ sur ShopSystem)

Verre trempé iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max : notre sélection

Tout comme pour les coques, nous avons là-aussi sélectionné des modèles premium, proposés par le fabricant français ShopSystem que l’on ne présente plus. Ces modèles sont réputés pour leur fiabilité et leur résistance, mais aussi leur niveau de finition irréprochable, propre à la marque.

Protection d’écran en verre trempé 3D pour iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max

Ce verre trempé 3D pour iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max (vendu à 29,99€ chez ShopSystem), compatible avec toutes les coques de notre sélection possède un indice de dureté 9H, une transparence de 99% et des bords lisses incurvés noirs. Il protège parfaitement l’écran de votre iPhone tout en étant très discret, avec une épaisseur de 0.33mm seulement.

Protection d’écran en verre trempé 2.5D pour iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max

Ce verre trempé 2.5D pour iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max (vendu à 19,99€ chez ShopSystem), également compatible avec toutes les coques de notre sélection, protégera votre iPhone de manière tout aussi efficace et possède le même indice de dureté (9H) de de transparence (99%). Il sera toutefois moins esthétique que le modèle 3D.

Nous mettrons régulièrement à jour cet article, lorsque nous aurons de nouveaux modèles de qualité à vous présenter. Nous espérons que cette sélection vous aura permis de trouver la coque idéale pour votre iPhone 14. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous les poser dans les commentaires.