Snapchat lance Family Center, un outil de contrôle parental

Snapchat vient de lancer Family Center, son nouvel outil de contrôle parental. Comme son nom l’indique, celui-ci aide les parents à garder un oeil sur les fréquentations de leurs enfants sur la plateforme.

Pour concevoir cet outil, les équipes de Snapchat ont pris le temps de se réunir avec plusieurs familles pour prendre leurs avis et collecter les informations les plus importantes sur leurs besoins et attentes.

En utilisant Family Center, les parents peuvent accéder à la liste d’amis de leur enfant et savoir avec qui ce dernier a échangé des messages. L’outil ne leur permet pas d’accéder aux messages envoyés et reçus par l’adolescent ni de visualiser ses snaps.

« Le Family Center est conçu pour refléter la façon dont les parents interagissent avec leurs adolescents dans le monde réel, où les parents savent généralement avec qui leurs adolescents sont amis et quand ils traînent – mais n’écoutent pas leurs conversations privées », indique Snapchat sur son site web.

Pour le moment, l’outil est déployé aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. A l’automne prochain, Family Center sera disponible dans les quatre coins du monde.

Snapchat pourrait ajouter de nouvelles fonctionnalités à cet outil, notamment une option permettant d’alerter les parents quand l’enfant signale un compte sur Snapchat.