Apple préparerait des AirPods avec un boîtier USB-C 

À partir de 2024, tous smartphones vendus en Europe doivent embarquer un port USB-C. Pour se plier à la règle, Apple doit abandonner le Lightning.

À en croire les dires de l’analyste chinois Ming-Chi Kuo, les boîtiers d’AirPods fabriqués en 2023 devraient embarquer un port USB-C. L’analyste a même prédit l’arrivée de cette prise sur les prochains iPhone.

D’après Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, la firme de Tim Cook aurait déjà fait les tests nécessaires pour sortir les AirPods en 2023.

Pour empêcher la multiplication des prises et chargeurs propriétaires, et surtout pour éviter les déchets, l’Union européenne a adopté une loi qui impose une connectique unique sur les smartphones, tablettes, consoles de jeux et appareils photo numériques. La nouvelle mesure s’appliquera à l’automne 2024.

L’iPhone 15 pourrait dire adieu au port Lightning. Rappelons que ce connecteur propriétaire a été lancé en 2012, avec l’iPhone 5.

Pour rappel, le géant américain a déjà adopté le port USB-C sur plusieurs produits, notamment les MacBook, iPad Pro, iPad Air et iPad mini.

D’après les rumeurs, l’iPhone 14 devrait conserver le port Lightning. Le modèle prévu pour 2023 abandonnerait cette prise. Dans le cas contraire, la Pomme ne pourrait plus vendre son smartphone en Europe et passerait à côté de dizaines de millions de ventes.