iPad Air 2022 vs iPad Pro 2021 : lequel acheter ?

En mars dernier, Apple a présenté la dernière mise à jour de l’iPad Air avec une puce M1. Comparons-le à l’iPad Pro 2021, également équipé d’une puce M1, afin de vous donner une idée de l’iPad d’Apple qui vous convient le mieux.

Prix

L’iPad Air 2022 coûte 700 € neuf. Quant à l’iPad Pro de l’année précédente, il coûte 830 €. Si ces prix sont trop élevés pour vous, nous vous conseillons de jeter un œil aux iPad Air vendus sur Back Market. Vous trouverez parfois des prix allant jusqu’à 70% du prix neuf : ça vaut le coup de regarder.

Design

Sur le plan du design, l’iPad Air de cinquième génération ressemble à l’iPad Air de quatrième génération, à l’exception des couleurs. Vous pouvez obtenir le nouveau modèle en mauve et dans une nouvelle nuance de bleu, ainsi qu’en rose, lumière stellaire et gris sidéral.



Il n’y a pas d’autres mises à jour visuelles, et l’iPad Air 2022 présente le même design sans bord avec un écran de 10,9 pouces et un bouton d’alimentation Touch ID. Contrairement à l’iPad Pro M1, il ne dispose pas de la prise en charge de la technologie ProMotion 120 Hz, qui est désormais l’une des principales différences entre les gammes d’iPad Pro et Air.

Si vous êtes habitué à ProMotion, l’absence de cette fonction sur l’iPad Air M1 peut vous déstabiliser, mais si vous n’avez jamais utilisé ProMotion, vous ne verrez pas la différence.

Processeur

Bien qu’Apple n’ait pas modifié l’apparence de l’iPad Air de 2022, il y a des changements internes. Plus particulièrement, l’iPad Air utilise la même puce M1 que l’iPad Pro, donc en termes de performances, ils sont identiques. Vous ne verrez pas de différences de vitesse entre les deux gammes jusqu’à ce que l’iPad Pro reçoive une mise à jour avec une puce plus rapide, ce qui devrait arriver plus tard cette année.

Appareil photo

Apple a ajouté une nouvelle caméra frontale Ultra Wide de 12 mégapixels pour aligner l’iPad Air avec l’iPad Pro, et elle prend en charge la fonction Center Stage, qui vous permet de rester cadré lorsque vous vous déplacez dans la pièce.

Connectivité

L’iPad Air M1 a également été mis à niveau avec la connectivité 5G, mais il s’agit d’une 5G sub-6GHz et il ne fonctionne pas avec les réseaux 5G mmWave les plus rapides. L’iPad Pro fonctionne lui avec le réseau 5G le plus rapide : il convient donc de garder cela à l’esprit.

Conclusion

Si vous avez l’iPad Air de la génération précédente ou les deux derniers modèles d’iPad Pro, cela ne vaudra pas la peine de passer à ce nouvel iPad Air de cinquième génération.

Pour les autres, cela semble plus intéressant d’acheter l’iPad Air M1 plutôt que l’iPad Pro M1 parce qu’il a presque les mêmes fonctionnalités et qu’il est moins cher.

Vous allez seulement passer à côté de la connectivité 5G mmWave plus rapide, de l’écran ProMotion et du Face ID. Si ces éléments sont importants pour vous, vous devriez attendre la prochaine génération d’iPad Pro avant d’effectuer une mise à niveau.