Xiaomi dévoile les Mijia Glasses Camera, ses lunettes de réalité augmentée

Xiaomi vient de dévoiler les Mijia Glasses Camera, ses lunettes de réalité augmentée équipées d’une puce Snapdragon à 8 cœurs de 3 Go de RAM, couplée à 32 Go de stockage interne et une batterie de 1020 mAh.

Les lunettes ne pèsent que 100 grammes. De plus, elles offrent un excellent rapport qualité/prix, ce qui devrait aider le géant chinois à concurrencer les géants du marché.

Les Mijia Glasses Camera profitent de la technologie de recharge rapide 10 W, ce qui permet aux lunettes de récupérer 80% d’autonomie en 30 minutes seulement.

Sur la droite, les lunettes sont équipées d’un écran MicroLED fabriqué par les équipes de Sony, avec une densité de pixels de 3 281 ppi. Sur la gauche, elles embarquent une caméra dotée d’un double capteur photo, avec un objectif principal de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 8 mégapixels avec stabilisation optique.

Les Mijia Glasses Camera signées Xiaomi peuvent prendre des photos et des vidéos. Et l’utilisateur peut les transférer automatiquement vers son smartphone.

À en croire les dires de Xiaomi, les lunettes permettent de filmer en continu pendant 100 minutes avec une seule recharge. Et la cerise sur le gâteau, elles peuvent traduire en temps réel les éléments rédigés en langue étrangère.

Enfin, les lunettes de réalité augmentée Mijia Glasses Camera coûtent environ 390 euros en précommande en Chine.