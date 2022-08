Apple TV+ est en vogue cet été

Depuis le début de l’été, Apple TV+ séduit de plus en plus de personnes dans le monde et est en train de faire le plein d’abonnés.

Apple essaye de lancer une stratégie ficelée avec soin pour se faire une place parmi les géants du SVOD que sont Netflix, Prime Video et Disney+.

À en croire les dires de Reelgood, un service d’analyse des plateformes, Apple+ gagné des abonnés et se roule sa bosse dans le domaine du SVOD. Les résultats montrent que le taux d’engagement des abonnés est supérieur de 40% à celui de la même période de 2021.

La firme américaine a progressé de 20%. Pour en arriver là, le géant de Tim Cook a enrichi le catalogue disponible sur Apple+. On y retrouve des programmes originaux, faits par des scénaristes connus dans le métier.

Rappelons que les résultats trimestriels de Netflix indiquent que la plateforme de streaming a perdu près d’un million d’abonnés au cours des trois derniers mois. Apple profite de la chute du géant du SVOD pour se faire une place dans ce secteur.

Quand on sait que les abonnés changent de plateforme assez souvent, on se demande si la Pomme réussira à fidéliser les abonnés séduits dernièrement. Mais avec la situation actuelle du secteur, Apple a toutes les chances d’attirer encore plus d’abonnés.