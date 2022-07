Jony Ive et Apple, c’est fini

Jony Ive, le designer de l’iPhone, de l’iMac, de l’iPod et de l’Apple Watch, tourne définitivement la page avec Apple.

Alors que le contrat du designer arrivait à échéance, celui-ci n’a pas été renouvelé d’un commun accord. Jony Ive cesse ainsi de travailler avec la firme de Cupertino, après 30 ans de collaboration.

Le designer a officiellement quitté la Pomme en 2019 pour lancer LoveFrom, sa propre agence de design. Mais il a signé un contrat pluriannuel avec le géant américain, évalué à plus de 100 millions de dollars, à en croire les dires des journalistes de New York Times.

Jony Ive avait rejoint la firme de Tim Cook en 1992. Cinq ans plus tard, l’entreprise était dans une situation difficile et cherchait à se relancer. Steve Jobs avait demandé à Jony de lui préparer un design à l’iMac : le résultat n’a pas déçu les clients et les ventes sont reparties.

Suite à cela, Jony devient l’un des collaborateurs les plus proches du fondateur de la Pomme. Dans sa biographe, Steve Jobs indique qu’il « n’est pas seulement un designer » et qu’« Il a le plus de pouvoir opérationnel que quiconque chez Apple, à part moi ».

Le contrat signé avec LoveFrom avait permis au designer de travailler sur les futurs projets d’Apple, notamment le prochain casque de réalité augmentée.