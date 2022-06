NFT : Binance signe un partenariat avec Cristiano Ronaldo

La plateforme de cryptomonnaies Binance vient de conclure un partenariat exclusif avec la superstar de foot Cristiano Rolando pour créer une série de collections de NFT.

D’après les déclarations faites par la plateforme de cryptos, la première collection verra le jour en 2022. Rappelons que les NFT sont des titres numériques authentifiés sur la blockchain. Ils ne cessent de gagner en popularité dans le monde. Des millions de personnes s’y intéressent, notamment les stars.

D’ailleurs, d’autres superstars ont déjà un pas dans les NFT. Neymar et Serena Williams ont annoncé leur appartenance au « Bored Ape Yacht Club ». De plus, la joueuse de tennis fait partie de la licorne française Sorare, comme conseillère et investisseuse.

En 2021, les NFT ont généré plus de 44,2 milliards de dollars. Certes, le secteur a enregistré une baisse du volume des dépenses de 75% entre février et mi-avril, à en croire les dires du cabinet Chainalysis, mais les investisseurs s’y intéressent toujours.

« Ma relation avec les fans est très importante pour moi, donc l’idée d’apporter des expériences et un accès sans précédent à travers cette plateforme NFT est quelque chose dont je voulais faire partie », a déclaré Cristiano Rolando.

Notons que Binance n’a pas annoncé la somme versée au joueur portugais pour la signature du contrat…