L’iPhone 14 Pro embarquerait la puce A16

Les rumeurs indiquent que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone Pro Max embarqueraient la nouvelle puce A16 Bionic. L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max seraient équipés quant à eux de la puce A15.

L’information provient d’une récente publication de TrendForce. Le média confirme les bruits de couloir qui circulaient sur la toile depuis le début de l’année. Rappelons que la rumeur avait été lancée par le célèbre analyste Ming-Chi Kuo.

« Seuls deux modèles Pro passeraient au processeur A16, tandis que les 14 et 14 Max resteraient sur l’A15. Les quatre nouveaux modèles seront probablement livrés avec 6 Go de RAM, la différence étant LPDDR 5 (14 Pro et 14 Pro Max) par rapport à LPDDR 4X (14 et 14 Max) », avait publié l’analyste chinois.

Par ailleurs, Kuo avait indiqué que la puce A16 Bionic serait basée sur la même technologie que sa prédécesseure : la gravure en 5 nm. TSMC ne produira les puces gravées en 3 nm qu’en 2023, précise Kuo.

Au lieu d’utiliser des puces gravées en 4 nm, la firme de Cupertino aurait décidé d’attendre la gravure en 3 nm. Cela concerne également les Mac. Le prochain MacBook Air embarquerait une puce M2 avec une gravure en 5 nm, soit la même que les modèles précédents.

Notons que les iPhone 14 devraient être présentés en septembre 2022.