Meta abandonnera les podcasts en juin

Moins d’un an après son lancement, Meta arrête les podcasts. Les fonctionnalités audio lancées par le géant américain n’ont pas eu le succès escompté.

D’après nos confrères du média Bloomberg, « Facebook se retire des podcasts et prévoit de les supprimer complètement du service social média à partir du 3 juin ».

« Nous évaluons constamment les fonctionnalités que nous proposons afin de pouvoir nous concentrer sur les expériences les plus significatives », indique le géant américain. En d’autres termes, l’audio n’est plus une priorité pour la firme. Il semble que les dirigeants de Meta se concentrent sur le métaverse et les produits liés à cet univers virtuel.

Les Reels sont aussi dans le viseur de Meta. L’entreprise souhaite miser sur ce format pour concurrencer TikTok et retenir les utilisateurs sur ses réseaux sociaux, notamment les créateurs de contenus.

Certes, l’audio connaît un énorme succès dans le monde, notamment grâce à l’émergence de Clubhouse, mais Meta n’a pas réussi à s’imposer dans cette course, semble-t-il. La concurrence est de plus en plus acharnée, surtout avec la présence de certains acteurs connus dans le domaine, comme Apple Podcasts, Spotify et Deezer.

Rappelons que la firme de Mark Zuckerberg avait lancé les podcasts en juin 2021 aux États-Unis.