Fin du télétravail chez Apple : certains employés disent non

Certains salariés d’Apple refusent la fin du télétravail. Ils se sont réunis dans un groupe et ont rédigé une lettre ouverte pour s’opposer à la décision prise par la Pomme au sujet du retour au travail sur site.

Depuis le début de la pandémie, le géant américain a permis à ses équipes de travailler à distance. Certains salariés ont apprécié la décision prise par la firme et le retour au travail au bureau semble ne pas leur plaire. Pour s’y opposer, ils ont écrit une lettre ouverte de 1800 mots. Notons que le collectif s’est appelé : « Apple Together ».

Dans cette lettre, le groupe indique que la décision prise par Tim Cook est un « écran de fumée ». Pour ces salariés, le retour au travail sur site nuira à la diversité au sein de la compagnie. Si les dirigeants prennent cette décision, l’entreprise deviendra « plus jeune, plus blanche et dominée par les hommes ».

Le collectif a même cité les dires de Steve Jobs. Selon eux, l’ancien patron de la Pomme indiquait toujours son souhait de recruter des personnes intelligentes, leur donner plus de liberté et ne pas leur dire quoi faire. Mais Tim Cook prendra-t-il en compte la demande des salariés ? Affaire à suivre…