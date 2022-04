 Les meilleurs jeux vidéo de sport à connaître en 2022

Pendant longtemps, en matière de sport, il y avait deux camps : celui des sportifs accomplis et celui des sportifs du dimanche, préférant visionner du sport à la TV plutôt qu’en pratiquer. Désormais, et c’est encore plus vrai depuis que l’esport s’est invité dans la danse, il existe une troisième manière de pratiquer du sport : en misant sur le gaming ! Mois après mois, de nouveaux titres s’invitent sur le marché du jeu vidéo pour permettre aux passionnés de sport de s’adonner à leur(s) passion(s) sur leur console préférée, qu’il s’agisse d’un PC, de la Nintendo Switch, de la Xbox ou encore de la PS5, qui se vend toujours aussi bien. Zoom sur quelques jeux incontournables en la matière !

Alors, on joue à quoi ce soir ?

Fifa 22, pour les (nombreux) passionnés de foot

Sans aucun doute, le jeu le plus connu dans le milieu du sport est la collection Fifa, avec un nouvel opus qui sort chaque année pour le plus grand bonheur des amoureux du ballon rond. Il s’agit d’un jeu de simulation de football très complet qui permet à chacun de choisir une équipe et d’affronter d’autres joueurs en ligne. Et quand on sait que Fifa 21 comptait plus de 25 millions de joueurs selon un rapport publié en 2020, on se dit qu’il y a de quoi facilement trouver des adversaires jouant aux quatre coins du monde.

En jouant à Fifa 22 (et en attendant que Fifa 23 ne sorte en septembre prochain), vous pourrez découvrir et apprendre à connaître par cœur toutes les meilleures équipes du monde. De quoi vous fournir des informations essentielles si vous avez par exemple l’intention de parier sur le football sur des sites dédiés comme Betway à l’occasion de la tant attendue Coupe du Monde de football. Car oui, 2022 s’annonce comme une année particulièrement chargée dans le secteur du football, avec bien des équipes et des événements à suivre, dans le monde virtuel comme dans le monde réel !

Gran Turismo, pour les amateurs de courses

Parce qu’il n’y a pas que le football dans la vie, amateurs de bolides et de vitesse, c’est ce jeu qu’il vous faut ! Et bonne nouvelle pour vous, cinq ans après le dernier opus, la série Gran Turismo a fait son grand retour le 4 mars dernier : Gran Turismo 7 est le nouveau jeu vidéo de course automobile à tester cette année. Tous les critiques sont enthousiastes au sujet de la sensation de conduite et du réalisme du jeu et globalement, les avis sont bien meilleurs que pour l’expérience en réalité virtuelle (qui constitue pourtant l’avenir) proposée par Gran Turismo Sport il y a quelque temps.

Rugby 22, pour découvrir le ballon ovale autrement

Adapter un match de rugby au monde du jeu vidéo, c’est un exercice très périlleux. Tellement périlleux en fait que, même si le rugby fait partie des sports préférés des Français, aucun jeu ne leur permet de s’essayer avec succès à une pratique virtuelle. Mais, cette année, Rugby 22 pourrait changer la donne. Sorti en janvier, il mise sur un gameplay plus travaillé que jamais. On demande à voir, en attendant mieux !

NBA 2k22, pour monter au panier

Pour une valeur plus sûre avec un autre type de ballon, NBA 2k22 devrait satisfaire tous les fans de basket-ball (et pas seulement ceux qui suivent la NBA). Chaque année, le jeu propose une expérience toujours plus précise et plus agréable pour les gamers. Dribles, tacles, passes, dunks et tirs à trois points, toutes les prouesses du basket-ball vous attendent !

Tour de France : le jeu séduit de plus en plus de gamers chaque année.

Tour de France : le jeu, pour pédaler vers le succès

Cocorico, le meilleur jeu du moment pour les passionnés de cyclisme est le jeu officiel du Tour de France. À vous de manager votre équipe et de chercher à gagner le fameux maillot jaune. La dernière version du jeu propose un nouveau mode en ligne avec des défis hebdomadaires à relever. Et l’aventure s’annonce plus intense que jamais avec l’intégration des incidents de course désormais. Attention aux chutes et aux maladies, qui pourraient bien causer la perte de votre équipe !

Windjammers, pour tester un sport inédit

Avez-vous déjà joué à un jeu qui mélange du frisbee et du hockey ? C’est la promesse inédite de la licence Windjammers, qui opère son grand retour en cette année 2022. Ce deuxième volet du jeu, qui se trouve à mi-chemin entre le jeu de sport et celui de combat, est tout simplement un chef d’œuvre de jeu d’arcade, selon les journalistes qui ont eu l’occasion de le tester. Alors, vous avez envie de tester ?