Playstation : les ventes de PS5 stables, mais les bénéfices s’envolent

Playstation consolide sa place de leader dans le milieu du jeu vidéo, et ce, malgré une pénurie de composants qui n’en finit pas. Sony vient de publier les chiffres de son quatrième trimestre 2021, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les ventes de Playstation 5 forment un véritable carton. 3,9 millions de PS5 ont ainsi été écoulées entre les mois d’octobre et décembre 2021.

Au final, Sony a vendu 17,3 millions de PS5 depuis le lancement de novembre 2020, contre 20,2 millions de PS4, un an après sa sortie. Un record qui n’a pas été rattrapé en raison de la pénurie. Ces relatives difficultés obligent Sony à revoir ses objectifs à la baisse : les 22,6 millions d’unités écoulées à la fin mars sont remplacés par un objectif plus raisonnable de 19,3 millions d’unités. Sony ne s’attend donc pas à vendre plus de 2 millions de consoles entre janvier et mars…

Bénéfices hors-norme

La concurrence s’en frotte les mains, puisque Microsoft aurait livré pas moins de 12 millions de Xbox Series. Playstation a également enregistré une baisse de ses ventes de jeux en séquentiel, en écoulant 92,7 millions de jeux PS5 et PS4 sur le quatrième trimestre, contre 104,2 millions sur le troisième trimestre. 62% des jeux vendus ont été directement téléchargés (53% l’an dernier) et les PlayStation Studios ont écoulé 37,3 millions de jeux sur l’année.

21,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires ont été réalisés sur l’année, un record ( 6,2 milliards d’euros sur le trimestre). Quant au bénéfice opérationnel, son objectif est revu à la hausse (2,6 milliard d’euros sur l’année et 718,3 millions d’euros sur le trimestre). Le gros score concerne le PlayStation Plus, qui en est désormais à 48 millions d’abonnés (+600 000 sur le trimestre). PlayStation compte en outre 111 millions de joueurs actifs, soit 3 millions de moins qu’au Q4 2020.