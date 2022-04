Rainbow Six Mobile : sortie imminente sur iPhone & iPad

Récemment, Ubisoft a précisé que ses équipes, qui travaillent depuis 2019 sur la deuxième version mobile du jeu « Tom Clancy’s Rainbow Six », étaient presque prêtes. Le titre sera donc bientôt disponible sur iPhone et iPad.

Pour le moment, Ubisoft n’a pas donné la date du lancement du jeu. Mais les gamers intéressés peuvent s’inscrire sur le site du studio pour être prévenus le jour J. Pour cela, il suffit de créer un compte avec son adresse e-mail ou de passer par Facebook, un compte Twitch, Microsoft ou PlayStation.

Ubisoft n’a pas non plus dévoilé la liste complète des appareils qui pourront installer le jeu, mais on sait déjà que le titre sera compatible avec Android et iOS 15.

Depuis le début des années 2000, l’entreprise française a abandonné l’idée de développer Rainbow Six sur Mac. Pour en profiter, les gamers doivent donc utiliser un émulateur Windows sur leur ordinateur.

Les équipes du studio travaillent d’arrache-pied pour proposer aux joueurs un jeu de qualité console. D’ailleurs, la nouvelle version est développée par une équipe d’Ubisoft Montréal.

Le jeu comprendra des matchs PvP en 5v5, avec des personnages issus du monde Tom Clancy’s Rainbow Six et des cartes de cet univers, comme Bank et Border.

Enfin, Ubisoft précise que le titre a été développé et optimisé pour les appareils mobiles avec des modes et des contrôles exclusifs, ce qui permet aux joueurs de profiter d’une excellente expérience où qu’ils soient.