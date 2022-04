OLED : les fournisseurs d’Apple préparent le 1er iPad en 2024, suivi du MacBook

La société chinoise BOE Technology se prépare à fournir à Apple des écrans OLED pour les futurs modèles d’iPad et de MacBook, rapporte The Elec.

Selon The Elec, BOE va construire une ligne de production d’écrans OLED Gen 8.6 dans son usine B16 de la province du Sichuan, en Chine, afin de répondre aux besoins d’approvisionnement d’Apple. La nouvelle ligne de production serait ouverte vers la fin de l’année 2024. L’entreprise prévoit de rivaliser avec les sociétés sud-coréennes Samsung Display et LG Display pour fournir à Apple des panneaux OLED destinés aux futurs modèles d’iPad et de MacBook.

Samsung et LG utiliseraient tous deux des lignes de production Gen 6 pour leurs premiers panneaux OLED destinés aux iPad, avant d’utiliser des lignes de production Gen 8.5 pour divers appareils Apple qui devraient faire leurs débuts après le lancement du premier modèle d’iPad OLED. Les lignes de production Gen 8.5 produisent plus de panneaux OLED par substrat que les lignes Gen 6 et sont donc plus rentables.

BOE teste également la technologie OLED tandem à deux couches, qui peut offrir une luminosité et une longévité accrues. Les écrans OLED tandem à deux couches conviennent donc mieux aux appareils tels que les iPads et les MacBooks, car ils sont souvent utilisés pendant une période plus longue que les smartphones.

The Elec a réaffirmé qu’Apple prévoit de présenter ses premiers modèles d’iPad avec écran OLED en 2024. Un précédent rapport situait le lancement du premier MacBook avec un écran OLED en 2025, en fonction du succès des nouveaux modèles iPad Pro OLED de 11 et 12,9 pouces de l’année précédente.