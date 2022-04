PS Plus : les jeux gratuits du mois d’avril 2022

En avril, les joueurs de PS5 et PS4 peuvent découvrir de nouveaux titres sur PS Plus. Les abonnés au service auront accès à trois nouveaux jeux : Slay the Spire, Hood : Outlaws & Legends et Spongebob Squarepants : Battle for Bikini Bottom – Rehydratd.

Les nouveaux jeux seront disponibles du 5 avril (demain, donc) au 3 mail 2022, sur PS5 et PS4 :

Slay the Spire : PS4

Hood: Outlaws & Legends : PS5 ET PS4

Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated : PS4

« Slay the Spire » est probablement le titre qui plaira le plus aux gamers. Il s’agit d’un jeu de cartes mêlé à un roguelike. Les développeurs ont multiplié les efforts pour offrir aux joueurs une expérience unique en son genre, aussi frustrante que gratifiante. Certes, le jeu est difficile à maîtriser, mais il est facile à prendre en main.

Rappelons que PS Plus est un service payant. En y accédant, les joueurs découvrent mensuellement de nouveaux jeux gratuits à télécharger. À partir de juin 2022, Sony enrichira le catalogue de jeux.

À noter que l’information provient du média Dealabs.com. Sony n’a pas encore dévoilé la liste des jeux gratuits du PS Plus qui seront disponibles en avril.